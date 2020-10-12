　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

地方臉書社團赫見賣安毒「1克3000」　已觸法警方追查中

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼彰化男子公然在臉書PO文賣毒品，警方偵辦中。（圖／翻攝當事人臉書）

▲彰化男子公然在臉書及社團PO文賣毒品，警方偵辦中。（圖／翻攝當事人臉書）

記者李忠憲／彰化報導

膽大包天！彰化埔心鄉在地臉書社團突然出現一名陳姓男子，公開PO文稱要賣二級毒品安非他命，寫明「一克三千、買一送一、一錢一萬」，管理員未讓PO文上架，報警處理中。法界人士認為，男子行為已構成《毒品危害防制條例》中的「意圖販賣持有」，如沒查獲毒品也觸犯《社會秩序維護法》。

臉書社團「埔心人大小事」為彰化埔心民眾經常使用，目前已有2萬3千人加入，每天都有許多民眾分享當地人事物。豈知，有一名陳姓男子今天竟在社團裡PO文稱，「昨天都沒人捧場，來哦，安非它命，一克三千，買一送一，一錢一萬。」所幸社團PO文須經審核才能公開，管理員看到後，立刻通報當地警方處理。

▲▼彰化男子公然在臉書PO文賣毒品，警方偵辦中。（圖／翻攝當事人臉書）

▲有網友懷疑男子臉書遭盜用，留言要對方出來面對。（圖／翻攝當事人臉書）

記者找到陳男臉書，發現他從今年9月就有在鹿港PO賣毒文，遭其他網友PO文提醒。他更從這個月初開始，接連公開PO文說「要提醒藥品”安“，找我，我有大批藥品，找我，九折優惠」、「賣安非安命，需要找我」、「“安“ 大優惠 優良賣家 買一克送一克，機會不多」、「你北就是賣安，幹」。但也有網友留言，懷疑陳男臉書遭盜帳號，直言「已有充分證據制止你這種無恥行為」。

溪湖分局表示，目前已收到情資，正積極追查該名男子，請他說明，若有不法將依法嚴辦。

法界人士則說，該名男子真持有安非他命等毒品，其PO文行為已構成《毒品危害防制條例》中的「意圖販賣持有」，如沒查獲毒品也觸犯《社會秩序維護法》；若證明是遭盜帳號，男子才能免於受罰。

秋冬必備潤澤神物

【更多新聞】

美女里長原味國慶口罩！網喊20萬收...雙十賀文歪樓：成交捐公益

獨／甜美OL趴桌午睡…總經理一見秒興奮「掏槍把玩」喊：享受快感

氣炸三寶片！無尾白台灣大道快車道詭右轉　騎士飛撞再遭輾不治

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
新北3歲女童睡醒找媽媽　爬窗從大樓墜落！奇蹟生還
國安基金退場　護盤207天史上第二長
康軒向女員工道歉！　雙方調解結果出爐
洗頭妹「雪乳炸螢幕」本尊神到了　上帝視角辣翻
全世界最性感組合！《007:金手指》龐德女郎逝世
家門有怪人！報警後才認出「大學摯友」　2男抱頭痛哭
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵　崩潰休學忍3年提告

賓士女擦撞機車肇逃...遭圍捕攔查竟弄傷警！酒測值0.56

3歲女童睡醒找媽媽　爬窗自3樓墜花圃…樹枝緩衝救一命

+200%勇氣的故事...屏東自小客逆向停派出所旁紅線區　網友笑翻

好大官威！桃園賓士貼議員助理證停斑馬線　網：警見有證不敢動

司馬中原舊宅清運爆糾紛　2男阻清潔人員進入遭控竊盜恐嚇

少女廟前吃早餐　色廟公拉她進小房間亂摸...瞎扯「要不到錢」下場曝

認2中研院學者當「乾爹」！她「騙走千萬房產+領光存款」…下場曝

地方臉書社團赫見賣安毒「1克3000」　已觸法警方追查中

李艷秋母逝爆爭產糾紛！哥「領存款」善後　她竟挨告「偽造文書」

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

《新西遊記8》！殷志源變憤怒鳥：乾脆用替身　童話接龍「傑克與..」宋旻浩秒接「黃豆芽！」

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

宋旻浩新技能GET！P.O「戳那點」K.O他　姜鎬童兩手一掐..殷志源：以為骨頭碎了

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵　崩潰休學忍3年提告

賓士女擦撞機車肇逃...遭圍捕攔查竟弄傷警！酒測值0.56

3歲女童睡醒找媽媽　爬窗自3樓墜花圃…樹枝緩衝救一命

+200%勇氣的故事...屏東自小客逆向停派出所旁紅線區　網友笑翻

好大官威！桃園賓士貼議員助理證停斑馬線　網：警見有證不敢動

司馬中原舊宅清運爆糾紛　2男阻清潔人員進入遭控竊盜恐嚇

少女廟前吃早餐　色廟公拉她進小房間亂摸...瞎扯「要不到錢」下場曝

認2中研院學者當「乾爹」！她「騙走千萬房產+領光存款」…下場曝

地方臉書社團赫見賣安毒「1克3000」　已觸法警方追查中

李艷秋母逝爆爭產糾紛！哥「領存款」善後　她竟挨告「偽造文書」

女房客偷吃被逮暴怒「掀衣露私處」　房東崩潰付3個月租金請她搬

「小孩要讀士東國小」買家哀求降500萬...天母屋主隔天一查超崩潰

士兵「體重171kg」遭開除！前上校怒：軍隊容不下胖子　會害死同袍

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵　崩潰休學忍3年提告

生活壓力超大！康健調查：父母多花時間陪伴孩子　可有效為彼此紓壓

明明養2隻狗！　回家剩1隻迎接...他探頭看愛玩柴「卡頭困5小時」

竹市新科國民運動中心　10月底閉館整修增互動設施...原票券可退

彭博：北京越說不是　全世界就越認同「台灣是一個國家」

「向女吹哨者致歉」康軒刊啟示勞資和解　將按規定支付資遣費

詹皇扭腰擺臀「抽雪茄」慶奪冠　躺地上視訊媽媽：要繼續讓妳驕傲

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

社會熱門新聞

快訊／海軍官校新生收假未歸！住家墜12樓亡　母崩潰哭

偷吃台北人妻12次被抓姦！軍人冒雨3樓跳窗

屁孩起步撞10車　聽賠償臉青了

台東某高職霸凌！他遭木椅砸頭…死抓窗框抵抗片曝

年夜飯忘給公婆紅包　她被逼下跪

大媽硬騎重機！　刮傷「2萬多安全帽」馬上閃人

象山爬到一半…台北男涼亭突倒地猝死

國慶連假後「3生肖」財運旺爆！

80K徵助理要抱著必死決心　工作內容曝光

霸凌片加特效po網…台東某高職生遭木椅砸頭！校方回應曝

即／淫少龍猥褻6仙女遭起訴！

即／才處理完糾紛！54歲高雄澄觀所長突抽搐倒地命危

竹南機車嬤「鬼之切」！砂石車急閃衝進工地

家門前有怪人！她報警後認出兒子「大學摯友」

更多熱門

相關新聞

打開Messenger別嚇到！　萬聖節濾鏡讓你扮鬼逛鬼屋

打開Messenger別嚇到！　萬聖節濾鏡讓你扮鬼逛鬼屋

賓士屁孩FB曝！爽貼「AMG E43」合照…狂噴+9語錄

賓士屁孩FB曝！爽貼「AMG E43」合照…狂噴+9語錄

騷擾調查PO網挨告　法官認證判免賠

騷擾調查PO網挨告　法官認證判免賠

老闆練健美穿吊嘎　彰化這家爌肉飯超夯

老闆練健美穿吊嘎　彰化這家爌肉飯超夯

誤認洋蔥是胸部！臉書將廣告刪除

誤認洋蔥是胸部！臉書將廣告刪除

關鍵字：

毒品安非他命販賣持有臉書社團彰化

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／海軍官校新生收假未歸！住家墜12樓亡　母崩潰哭

Grace和好1年後認「對阿翔失望」！痛訴他只想炒飯

夫妻月收7萬！細數支出「每天都大吵」快離婚　

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

偷吃台北人妻12次被抓姦！軍人冒雨3樓跳窗

虎斑貓偷渡高鐵「被車長請下車」

陳香菱被騙炮「300萬也被領光」

屁孩起步撞10車　聽賠償臉青了

撿到手機送派出所！失主1句話惹怒她

巴西辣模離奇失蹤！再現身變「赤腳裸體」

山西財大爆諾羅病毒集體感染

楊丞琳、李榮浩分開200天！強忍「我會好好的」

超過8hr就算隔夜菜！硬吃心、腎臟恐壞掉

教召年限擬從退伍8年延長至15年　這年才登出注意了

更多

最夯影音

更多
女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過
陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面