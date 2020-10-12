地方臉書社團赫見賣安毒「1克3000」　已觸法警方追查中

▲彰化男子公然在臉書及社團PO文賣毒品，警方偵辦中。（圖／翻攝當事人臉書）

記者李忠憲／彰化報導

膽大包天！彰化埔心鄉在地臉書社團突然出現一名陳姓男子，公開PO文稱要賣二級毒品安非他命，寫明「一克三千、買一送一、一錢一萬」，管理員未讓PO文上架，報警處理中。法界人士認為，男子行為已構成《毒品危害防制條例》中的「意圖販賣持有」，如沒查獲毒品也觸犯《社會秩序維護法》。

臉書社團「埔心人大小事」為彰化埔心民眾經常使用，目前已有2萬3千人加入，每天都有許多民眾分享當地人事物。豈知，有一名陳姓男子今天竟在社團裡PO文稱，「昨天都沒人捧場，來哦，安非它命，一克三千，買一送一，一錢一萬。」所幸社團PO文須經審核才能公開，管理員看到後，立刻通報當地警方處理。

▲有網友懷疑男子臉書遭盜用，留言要對方出來面對。（圖／翻攝當事人臉書）

記者找到陳男臉書，發現他從今年9月就有在鹿港PO賣毒文，遭其他網友PO文提醒。他更從這個月初開始，接連公開PO文說「要提醒藥品”安“，找我，我有大批藥品，找我，九折優惠」、「賣安非安命，需要找我」、「“安“ 大優惠 優良賣家 買一克送一克，機會不多」、「你北就是賣安，幹」。但也有網友留言，懷疑陳男臉書遭盜帳號，直言「已有充分證據制止你這種無恥行為」。

溪湖分局表示，目前已收到情資，正積極追查該名男子，請他說明，若有不法將依法嚴辦。

法界人士則說，該名男子真持有安非他命等毒品，其PO文行為已構成《毒品危害防制條例》中的「意圖販賣持有」，如沒查獲毒品也觸犯《社會秩序維護法》；若證明是遭盜帳號，男子才能免於受罰。

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