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擠爆溪湖小鎮！結合社區變裝踩街嘉年華　彰化國慶日超熱鬧

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▲彰化國慶舉辦踩街活動熱鬧非凡。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化國慶舉辦踩街活動熱鬧非凡。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

迎接雙十國慶，彰化縣政府今年在溪湖國小及週邊道路辦理一系列「國慶踩街 彰化起飛」嘉年華慶祝活動，現場有超過20個社區變裝踩街，鑼鼓喧天，民眾擠爆溪湖小鎮，贈送5000個國旗口罩及8000顆紅蛋，還有16個攤位展示地方特色小吃及農特產品，慶祝中華民國生日快樂。

▲彰化國慶舉辦踩街活動熱鬧非凡。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣政府結合各鄉鎮公所推出一系列好吃又好玩的懷舊活動，有國慶踩街彰化起飛大遊行、2020彰化傳統戲曲節大會串，到溪湖糖廠喝好茶，看好戲，更有鹿港百年糕點饗宴、溪州公園提拔泥的黑泥體驗，二林放風箏、逛酒莊，彰化處處吹起懷舊風，適合全家大小一同來遊玩，感受阿公阿嬤的時代與氛圍。

▲彰化國慶舉辦踩街活動熱鬧非凡。（圖／記者唐詠絮攝）

溪湖糖廠則邀來登錄為國家「重要表演藝術保存團體」的梨春園、梨芳園、聚英社等南北管閣樂團進行「傳統戲曲藝術大匯演」，晚間19時於溪湖廣停一停車場則由薪傳獎得主廖瓊枝所指導的薪傳歌仔戲團帶來經典的「歌仔大戲」，活動還有免費品茗，看好戲、喝好茶，喜歡傳統戲曲的民眾，千萬不要錯過。

▲彰化國慶舉辦踩街活動熱鬧非凡。（圖／記者唐詠絮攝）

連假的最後一天，「2020二林和你一起放風吹」風箏節陪你懷舊吹吹風。11日下午3時在二林高中預定地(儒林公園北側)舉行，現場除了展示風箏彩繪大師的作品，還有大型軟體風箏表演，更有特技風箏體驗區，讓小朋友體驗特技風箏，讓大小朋友度過一個難忘的國慶連假。

▲彰化國慶舉辦踩街活動熱鬧非凡。（圖／記者唐詠絮攝）

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