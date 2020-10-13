部落長老抗議拆除永久屋變自焚　蔣月惠︰往後不再協助原民陳抗

▲屏東縣霧台禮納里部落13日到屏東縣政府陳情變調，讓居中協調的蔣月惠很受傷 。（圖／取自蔣月惠臉書，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府原訂10月15、16兩天，針對莫拉克風災後霧台鄉禮納里違建永久屋進行拆除作業，當地部落族人13日早上到屏東縣政府陳情，不料失控，其中1名盧姓長老自焚受傷，讓協助安排這次陳抗的縣議員蔣月惠難過又痛心，「一切我概括承受」，除了祈求受傷者早日康復外，除了為弱勢發聲外，「拒絕往來戶」，往後將不再協助原住民陳情抗議。

▲▼禮納里部落陳情族人在縣府前提出訴求。

蔣月惠表示，縣府計畫拆除禮納里部落違建戶，族人發起陳起活動，向警方提出申請，均未合核准，到她的服務處求助，她了解原委後協助向警方申請，原則上希望以和平理性態度，將陳情書遞交給縣府相關局處人員後出現轉機。

她說，不料卻引發盧男引火自焚，「採取這麼激烈的手段來抗議」，與當初協調完全不同，讓她很難過，「我無法休息」，除了祈求長老早日康復外，未來除了為弱勢者要補助申請及關懷外，將拒絕受理原住民的陳抗活動。

屏東分局長劉清俊表示，這次陳抗活動未經申請，出現人潮聚集後，之立即舉牌警告制止；更呼籲民眾在表達訴求時，應遵守相關法律表達意見，不宜採過激方式陳情，以免傷及自身及他人生命安全。

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