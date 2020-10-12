+200%勇氣的故事...屏東自小客逆向停派出所旁紅線區　網友笑翻

▲自小客車車主到派出所洽公，逆向違停紅線區域，被開單還被拖吊 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

一名男子到屏東警分局崇蘭派出所洽公，將自小客車逆向停放在派出所旁劃有禁止臨停的紅色標線上，警方看到直接開單告發，並連絡交通隊前來拖吊；畫面被PO上網，網友笑翻，其中原PO笑說，「一早我遇見了梁靜茹給了車主+200％勇氣的故事」。





一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO照發文，指「有車主竟敢直接在警察局（按屏東警分局崇蘭派出所）門口紅線違停，而車輛也被拖吊，留下粉筆寫上的拖吊所及車輛相關資訊」。

網友看了紛紛留言，「太像透天住宅區，所以沒注意到就大剌剌停下去，被拖吊的意思嗎」、「停在警局前紅線被拖...連尊重都不會的車主...不長眼~」、「人們常說最危險的地方就是最安全的」。

屏東警分局表示，這位到到崇蘭派出所洽公的民眾，將自小客車逆向停放於派出所門口左側紅線區域內，已嚴重影響公務車輛進出及其他車輛行駛，員警發現後立即告知民眾可將車輛停放於派出所內洽公車格，惟對方仍堅未配合移動車輛，員警遂依規定掣單舉發，後續另請交通隊派遣拖吊車將違規車輛移置保管，經網友貼文於臉書「爆廢公社二館」社團，引起大批網友回應。

警方說，逆向違停車輛停放於紅線區域內，依道路交通管理處罰條例第56條1項6款處以新台幣600-1200元罰鍰；另交通隊拖吊費1000元、保管費1天200元。籲請用路人遵守交通規則，以避免荷包失血，並能顧及自身及其他用路人的安全。

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