深喉嚨爆料！「中天關定了」　羅智強預言：下步就是「這家電視台」

▲羅智強爆料，中天電視台關定了。（圖／翻攝羅智強臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

中天電視台申請換照是否遭NCC撤照引發外界關注，不過，台北市議員羅智強13日在臉書表示，有人向他爆料「中天關定了」，而民進黨政府下一步要關的就是TVBS。

羅智強表示，一位「深喉嚨」的消息告訴他，「中天關定了！」雖不確定爆料是不是再度準確如昔，但他分析看行政院長蘇貞昌和NCC最近的作法，除非人民能夠意識到，當新聞自由被割喉的時候，也意謂台灣的民主走向獨裁。

羅智強認為，除非人民能夠意識到，當中天被關掉之後，下一步必然就是關掉TVBS，再下一步就是封殺所有不同意見者的聲音，讓台灣成為「民進黨説你黑你就是黑，民進黨説你白你就是白」的一言堂社會，否則，中天被關的預言，必定成真。

羅智強指出，10月26日就是中天是否關台的聽證會，而12月中之前，蘇貞昌和NCC就會做出決定要不要關中天？到12月中之前，還有2個月的時間，預言會不會應驗，答案很快就會揭曉。

羅智強呼籲大眾，還有2個月的時間，搶救台灣已所剩無幾的新聞自由、監督力量，也特別強調這不是搶救「中天」，而是搶救「民主」、搶救「制衡」、搶救「新聞自由」，不管你喜歡或不喜歡中天，你我都不能縱容執政者封殺新聞自由，把原本監督執政者的第四權，變成執政黨的東廠爪牙和文宣部，而現在這隻「新聞自由小麻雀」的死活是握在NCC的太上皇，蘇貞昌的手上。

▲羅智強。（資料照／記者林敬旻攝）