被監察院查306元政治獻金　羅智強：對「這兩人」比照辦理！





▲監察院發函稱革實院長羅智強參選市議員政治獻金有4筆資料不符，國民黨召開記者會要求監院對民進黨比照辦理。（圖／翻攝自羅智強臉書）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨革實院長羅智強13日指出，監院上月發函指他2018年參選台北市議員的政治獻金有4筆資料不符，其中一筆金額為306元，要求限期7天查覆。對此，羅智強今重提立委蘇巧慧的妹妹蘇巧純得標教育部1050萬元標案與陳明文300萬元事件，要求監察院比照辦理。

羅智強表示，監察院提出的這4筆資料經行文台北市民政局查證後，監院所指4筆捐款者「姓名、身分證號全部相符」，監察院長陳菊涉及用公權力羅織、構陷，陳菊號稱超黨派，原來是「抄黨派」而且「先抄羅智強」。

羅智強指出，這4筆政治獻金中，最少的只有306元，陳菊上任後沒辦任何民進黨的貪瀆違失，但卻詳查羅智強306元的政治獻金，感謝監察院對他的「厚愛」，讓他的辦公室人仰馬翻了一個禮拜。

羅智強譏諷，可能是監察院太缺業績了，他就提供陳菊一個業績，具名檢舉蘇巧純，得標教育部1050萬元的標案，卻沒有依照《公職人員利益衝突迴避法》規定，表明自己「立委二等親」的關係人身分。

羅智強說，唯有對蘇巧純依法辦理，陳菊才可以說自己是「超黨派」，否則就是「抄黨派」，要跟東廠一樣，抄到反對者傾家蕩產。

同時，羅智強向行政院發言人丁怡銘提出質疑，蘇巧純沒有表明自己是蘇巧慧妹妹的身分，違背規定，「這跟蘇貞昌、行政院有什麼關係，為什麼昨天是行政院發言人來解釋？」羅智強請丁怡銘公開表態，「到底他是行政院的發言人，還是蘇貞昌家族的管家？」

國民黨強調，經台北市政府查核，這4筆資料完全沒問題，監察院明顯羅織造假，證明在監察院長陳菊帶領下，現在的監察院已成為誣賴、栽贓、打壓異己的單位，陳菊應公開道歉。

王育敏指出，民進黨執政後，監察院的表現遠遠不符民眾期待，先前總統專機私運香菸案，傷害國家形象至鉅，監察院卻放過對公務員違失的彈劾，退縮到只對幾個機關的糾正，令全民愕然；日前對總統府前發言人丁允恭利用職權性侵案的調查，也遲遲沒有下文，證明監察院在民進黨執政下，碰到權貴就轉彎；如此爭議的監察院，如今更進一步成為打壓異己的工具，更讓人民失望。

王育敏強調，監察院以「澄清吏治」、「整飭官箴」、「紓解民怨」及「保障人權」為四大宗旨，但對於引發高漲民怨、政府蠻橫侵犯直接民權的開放瘦肉精美豬進口重大民生議題，迄今卻自動消聲；食安法明文規定，行政院食安會報「至少每三個月開會一次」，行政院一年多沒開食安會報，帶頭違法，監察院為何不調查、糾正？甚至應彈劾失職、罔顧人民健康的行政院長。

▲國民黨召開記者會要求監院對民進黨比照辦理。（圖／翻攝自羅智強臉書）