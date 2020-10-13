康軒老董終於道歉了！　全教總160字聲明「發動抵制記者會」取消

記者崔至雲／台北報導

康軒「吹哨者」事件引起風波，該集團昨日發聲明道歉，但全教總認為該聲明沒有悔改之意，因此原預計明（14日）上午將召開記者會說明「抵制行動」，但在稍早，董座李萬吉表示，本次事件引發員工身心受創，在此致歉。而全教總原定的記者會也因此取消，並指出，未來將要求朝野立委應儘速修訂相關法律，得以讓職場勞工尊嚴得以確保。

▲康軒董座李萬吉。（圖／翻攝自康軒文教集團官網）

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康軒董事長李萬吉9月5日返國後，違反居家檢疫14天規定，出門多達6次，遭新北市府重罰百萬。不料後來竟傳康軒內部「追討吹哨者」，一名18年資深女員工意外成為「頭號嫌疑對象」，除了被扣獎金、鎖電腦權限，還表示公司電梯口有點名張貼「霸凌紙條」，讓她承受不了壓力而離職，9月22日向新北市衛生局申訴，主張依勞動基準法解除和康軒勞雇關係，追討66萬資遣費。

對於康軒的道歉聲明，全教總今早表示，道歉沒有誠意，要求董事長李萬吉出面道歉，否則明日將召開記者會說明「擴大抵制」行動。終於在今日傍晚李萬吉透過公關部門發出道歉聲明，並向該名被霸凌員工道歉。

對此，全教總除了取消明早記者會外，也指出，很遺憾康軒文教集團發生揪出吹哨者、霸凌員工之事件，也發現我國對於揭弊者的保護不足，對於公司高層霸凌員工的規範也付之闕如，因此要求朝野立委應儘速修訂相關法律，以確保社會公益得以彰顯，職場勞工之人格尊嚴得以確保。

全教總也說，「為避免耗費社會成本，決定取消明日記者會，唯對於社會公益、勞動人權的推動與監督仍將一本初衷，持續努力」。

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