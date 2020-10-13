　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

康軒老董終於道歉了！　全教總160字聲明「發動抵制記者會」取消

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者崔至雲／台北報導

康軒「吹哨者」事件引起風波，該集團昨日發聲明道歉，但全教總認為該聲明沒有悔改之意，因此原預計明（14日）上午將召開記者會說明「抵制行動」，但在稍早，董座李萬吉表示，本次事件引發員工身心受創，在此致歉。而全教總原定的記者會也因此取消，並指出，未來將要求朝野立委應儘速修訂相關法律，得以讓職場勞工尊嚴得以確保。

▲▼李萬吉。（圖／翻攝自康軒文教集團官網）

▲康軒董座李萬吉。（圖／翻攝自康軒文教集團官網）

[廣告]請繼續往下閱讀...

康軒董事長李萬吉9月5日返國後，違反居家檢疫14天規定，出門多達6次，遭新北市府重罰百萬。不料後來竟傳康軒內部「追討吹哨者」，一名18年資深女員工意外成為「頭號嫌疑對象」，除了被扣獎金、鎖電腦權限，還表示公司電梯口有點名張貼「霸凌紙條」，讓她承受不了壓力而離職，9月22日向新北市衛生局申訴，主張依勞動基準法解除和康軒勞雇關係，追討66萬資遣費。

對於康軒的道歉聲明，全教總今早表示，道歉沒有誠意，要求董事長李萬吉出面道歉，否則明日將召開記者會說明「擴大抵制」行動。終於在今日傍晚李萬吉透過公關部門發出道歉聲明，並向該名被霸凌員工道歉。

對此，全教總除了取消明早記者會外，也指出，很遺憾康軒文教集團發生揪出吹哨者、霸凌員工之事件，也發現我國對於揭弊者的保護不足，對於公司高層霸凌員工的規範也付之闕如，因此要求朝野立委應儘速修訂相關法律，以確保社會公益得以彰顯，職場勞工之人格尊嚴得以確保。

全教總也說，「為避免耗費社會成本，決定取消明日記者會，唯對於社會公益、勞動人權的推動與監督仍將一本初衷，持續努力」。

其他人還看了...

康軒董事長李萬吉500字道歉聲明：給社會帶來紛擾，個人深感不安

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
驚見妻「裸身被壓」！綠帽夫怒「鞭子狂抽小王」...結局驚人逆
張宇22歲180cm帥兒曝！「深邃雙眼皮」電暈網
美國為何不給台灣有用的武器？　母豬教主曝原因
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大專學生暑假當兵去！分階段服義務役　16日申請11月17日抽籤

康軒老董終於道歉了！　全教總160字聲明「發動抵制記者會」取消

「基隆捷運」串聯北北基路網圖出爐　林佳龍曝基隆車站未來命運

國產雞爆泡漂白水！ 防檢局：允許屠宰場常規使用含氯消毒劑

康軒董事長李萬吉500字道歉聲明：給社會帶來紛擾，個人深感不安

1至9月捐乳量少20萬C.C.　台中醫院呼籲媽咪捐乳送愛

快儲水！高雄鳳山、三民等區14日停水10小時　8萬多戶受影響

她忘帶錢包！男友「連50元都不借」　隔天還也母湯：當我盤子？

疫情影響3000新舊境外生放棄來台　估損失3億元學費

年捐萬斤白米邁入第42年！苗栗86歲善人「只因媽媽一句話」　　

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

全昭旻.Lovelyz美珠「三行詩狂歪樓」變19禁！　Jessi脫口「和姑姑...」劉在錫.張東潤大傻眼

年輕爸左顧右盼「往車底丟2包」　裝沒事開車走人！尿布獨留原地

《我的婆婆》王少偉怒踹Darren大罵「操x」　鍾欣凌告狀他狂笑場...導演大罵：滾蛋啦！！

騎公車專用道遭攔停「拒簽罰單」　中年男暴怒跳針嗆警：開就對了！

大專學生暑假當兵去！分階段服義務役　16日申請11月17日抽籤

康軒老董終於道歉了！　全教總160字聲明「發動抵制記者會」取消

「基隆捷運」串聯北北基路網圖出爐　林佳龍曝基隆車站未來命運

國產雞爆泡漂白水！ 防檢局：允許屠宰場常規使用含氯消毒劑

康軒董事長李萬吉500字道歉聲明：給社會帶來紛擾，個人深感不安

1至9月捐乳量少20萬C.C.　台中醫院呼籲媽咪捐乳送愛

快儲水！高雄鳳山、三民等區14日停水10小時　8萬多戶受影響

她忘帶錢包！男友「連50元都不借」　隔天還也母湯：當我盤子？

疫情影響3000新舊境外生放棄來台　估損失3億元學費

年捐萬斤白米邁入第42年！苗栗86歲善人「只因媽媽一句話」　　

中職／降吳東融升張志強　丘總：帶進總冠軍賽參考

許光漢苦熬爆紅感動「媽以我為榮」　現身松山家商「女高生狂尖叫」

日職／陳冠宇連5戰無失分　14日準備與陳偉殷連線

疑行車糾紛變街頭尋仇　15煞當街攔車毆人…警3天傳9人到案

車商保代同時代理多家保險公司　金管會：需充分揭露

雲門舞集《定光》台灣最終場　10/24、25台中登場

iPhone 12巨大升級！爆料人士曝「鏡頭大勝前幾代」提早2年問世

劇組才有人染疫…住家大樓又現確診者　任時完2度檢測新冠

中職／預告先發的演變　聯盟未規定所以沒罰責　

中職／陳重羽代打追平2分砲帶起4分大局　5局統一4比3樂天

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

生活熱門新聞

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

即／南卡甩水彈　4縣市豪雨警戒灌2天

LINE狂收「陌生訊息」崩潰　2步驟設定全擋掉

爆系管理員「從今晚起停止所有活動3天」

南鐵地下化2抗爭戶　半夜突遭強拆

泛舟哥結婚了！喜曬全家福：以後叫我吉爸

轉A片挨告討拍　夢夢截圖打臉了

台灣變「颱彎」？災害預報士曝颱風不來原因：它太強了

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

FB不想掛穩交！這5星座「愛得超低調」　天秤：甜蜜兩人懂就好

「南卡」颱風將生成！未來路徑曝

「爆廢公社」無預警下架！內行推測1原因

用全聯雞湯包「燉魚頭鍋」！成品照超衝擊

更多熱門

相關新聞

南鐵東移反拆抗爭8年落幕！陳致曉90歲雙親泣別老家

南鐵東移反拆抗爭8年落幕！陳致曉90歲雙親泣別老家

南鐵地下化工程最後拒拆遷戶黃家及陳家13日都被鐵道局強制拆除，下午陳致曉家人自行將家中物品清空，陳致曉的姐姐及政治大學地政學系教授徐世榮，陪同陳致曉父母進行禱告、唱聖歌後，緩步揮別居住近50年的陳家，陳致曉的母親數度掩面泣不成聲，南鐵東移反拆遷案抗爭9年，340戶至今全部點交畫下句點。

康軒董事長李萬吉500字道歉聲明

康軒董事長李萬吉500字道歉聲明

基隆輕軌升級捷運5點共識出爐

基隆輕軌升級捷運5點共識出爐

基隆捷運升級　林右昌：30年來關鍵一步

基隆捷運升級　林右昌：30年來關鍵一步

即／中山大學上網公告　註銷李眉蓁碩士

即／中山大學上網公告　註銷李眉蓁碩士

關鍵字：

康軒全教總勞工霸凌影音

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

景文科大鹹濕迎新　6學長姊下場曝

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

帶台北女友回老家！屏東男秒被分手

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

蘆洲宮廟仙女禮生神到了！本業是老師

熊貓外送員腿一抬…掉出美臀形狀

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥

爆料達人：iPhone 11、XR、SE 明起將降價！

爸爸2千萬買原油正2！女大生崩潰

媽1人扛2行李箱搭錯車！女兒當眾連環爆踢6腳

安以軒「沒想到一年一個」宣布：封肚！

更多

最夯影音

更多
KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面