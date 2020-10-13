南鐵東移反拆抗爭9年落幕！陳致曉90歲雙親揮別老家泣不成聲

▲陳致曉的父母在家人陪同下，揮別居住近50年的家園緩步開陳宅，陳致曉的母親數度掩面泣不成聲，南鐵東移反拆遷案至今畫下句點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南鐵地下化工程最後拒拆遷戶黃家及陳家13日都被鐵道局強制拆除，下午已陳致曉家人自行將家中物品清空，陳致曉的姐姐及政治大學地政學系教授徐世榮，陪同陳致曉父母進行禱告、唱聖歌後，緩步揮別居住近50年的陳家，陳致曉的母親數度掩面泣不成聲，南鐵東移反拆遷案抗爭9年，340戶至今全部點交畫下句點。

13日下午陳家最後一批物品搬上搬家公司的車後，徐世榮陪陳致曉雙親一起禱告，徐世榮引用謝銘祐《路》歌詞，「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺」，指陳家人無路可走，連蹽溪都沒辦法，徐世榮希望政府從南鐵案反省，在土地議題上如何保障人民權益。

陳致曉雙親緩緩步出客廳，在庭院朝住宅鞠躬，走出大門後，步履蹣跚往巷口走向支持人群，向支持民眾鞠躬道謝，支持者大喊「陳媽媽加油！」，徐世榮希望大家記得，陳家人努力過的這9年，並強調，未來陳家也會持續伸出援手。

台南鐵路地下化工程東區、北區沿線340戶拆遷戶，最後2戶拒拆遷戶黃家及陳家，原訂2020年7月23日執行拆除，因住戶及聲援民眾、學生激烈抗爭遂暫緩拆除，鐵道局13日凌晨強拆黃宅，擋拆民眾與警方爆發多次推擠肢體衝突。

黃家擋拆人士13日上午被市警五分局警方強制架離清空，鐵道局進行部分牆面拆除，陳家自行僱請搬家公司，下午2時多將最後一批物品搬上車後，陳家人在客廳禱告、唱聖歌，下午2時46分，陳家人走出家門，揮別居住數十年的家園，也宣告南鐵東移反拆畫下句點。

陳致曉PO文說，10月10日得情報，將在12日凌晨強拆黃家。10月11日得情報，13日凌晨強拆黃家，因為他13日課堂滿滿，所以也沒辦法回去協助擋拆黃家。他當時的判斷是，因為陳家尚與政府處在談判階段，政府不會強拆，所以先拆黃家。否則，政府拒絕協商避免強拆，又在協商過程中突襲強拆，這真是太無恥了！在過去所協助的案例，政府總是希望到強拆最後一刻仍然與民眾協商，以減少社會成本、並顧及政府形象。陳致曉說南鐵案是個特例，因為這個政府利用公權力報私仇！報復他長年來揭穿民進黨的虛偽暴政。

陳致曉說，因為他錯誤判斷，直到13日凌晨3時看到黃家遭大批警力包圍，而當時他家週邊並無動靜，他仍然以為今天強拆乃針對黃家。守護陳家及陸續來到的朋友，也都先至黃家支援，在黃家的警力把他們困住。陳致曉說到凌晨5時許，家人才發現週邊開始聚集警力，數量甚至遠超出黃家周邊警力，但是此時他家中只有徐世榮教授以及家人。到清晨6時多，後院外牆作已經整個被打破。徐老師顧及他父母安全，和鐵道局協調先將建物封存不繼續拆，同時爭取時間整理搬遷家中物品。

陳致曉說，他犯的錯誤，就是「低估民進黨的無恥程度」、「錯認他們也想降低社會成本、且顧及形象」。但顯然不是的。

鐵道局中工處隨後以怪手象徵性拆除屋後圍牆，340戶拆遷戶全數完成點交，鐵道局中工處副處長吳志仁表示，目前南鐵地下化工程進度已落後15％，將積極趕工完成。

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