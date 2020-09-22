香蕉、鳳梨變果乾　興大農產加值打樣中心啟用！助學生實習、小農創業

▲興大農產品加值打樣中心推出「興大好果記」伴手禮盒。（圖／中興大學提供）

記者崔至雲／台北報導

中興大學農產加值打樣中心於今（22日）正式啟用，該中心由農委會農村再生基金計畫支持，農委會自107年起已陸續於轄下農試單位成立八個打樣據點，興大農產加值打樣中心是國內首座設立於學術單位的打樣中心，該中心結合校內食品工廠資源，提供農產品加工技術輔導，也拓展學生實習場域，今年年底前提供免費打樣服務。

興大農產加值打樣中心啟用典禮由農委會副主委陳駿季、興大校長薛富盛等人共同揭牌。農委會種苗場也同場舉辦計畫成果發表，該活動聚集產官學研及農友，熱鬧啟用。

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▲興大農產加值打樣中心啟用。（圖／中興大學提供）

陳駿季表示，農產品由生鮮經加工程序做成商品上架販售，所涉及的商品衛生、安全、保存，以及生產過程均有一定規範，加上國內從事農產品初級加工的農民與團體，多屬小型及簡易加工的型態，取得工廠登記不易。農產加值打樣中心不僅協助加工技術，對於硬體部分之設備與生產場域設置及加工品操作過程與場域應遵守規範等，均提供諮詢與養成，以促進農產品多元加工利用。

薛富盛說明，該中心鏈結學校資源，協助農民運用在地農產原物料以「食品良好衛生規範準則」精神規劃加工平臺，提供初級農產加工技術輔導及農友後續試量產服務，在學校與政府的合作下，協助農友從事特色農產加工和創新產品開發；並且配合農學院執行推廣教育，成立學生實習工廠制度，建立學生自主性學習態度及訓練工廠實務研發、生產、行銷能力，培訓未來食品企業之人才。

▲興大農產品加值打樣中心推出「興大好果記」伴手禮盒。（圖／中興大學提供）

已在興大打樣過的洪姓農友表示，以往生產的香蕉，次級品賣不掉只能當堆肥，若能製成果乾，除延長保存期限外，也提升農產品的價值。而農民在購買加工設備之前，有打樣中心能協助進行評估，包含水分、溫度調控與包裝設計等方面的技術輔導，可減少農民嚐試過程中的錯誤，讓農民得到比較好的成品，有效減低成本。

▲興大農產加值打樣中心啟用，全台各農改場一同共襄盛舉。（圖／中興大學提供）

興大指出，此次開幕適逢中秋節將至，同步推出「興大好果記」伴手禮盒，由興大農產加值打樣中心協助多位有機農友製作鳳梨、龍眼、香蕉、火龍果、檸檬、芭樂果乾與兩款新創口味餅乾，以最先進的低溫乾燥設備及技術監製，完整封存果乾風味及營養，選用無毒食材，嚴謹把關產品製程，再加上由農委會委託農科院所成立之農產加工整合服務中心著手禮盒包裝規劃，運用視覺設計推升農產品價值，提供消費者優質台灣農產品，創造農友與消費者雙贏的契機，鼓勵大家支持國產原料與帶動農業市場競爭力。即日起於興大實習商店購售。



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