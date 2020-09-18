佳節送好禮、換季用好物　最夯選品給你滿滿idea

▲搭趟捷運Update新資訊，讓你送禮不NG，穿搭休閒也跟得上話題。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／採訪報導

中秋佳節即將到來，還沒決定買什麼送給親友表達心意嗎？搭趟捷運給你滿滿的idea！



▲中秋送禮不NG，最夯選品給你滿滿idea。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

想吃月餅的，有老字號「奇華餅家」的中秋檔期販售的奇黃至尊月餅-雙黃白蓮蓉禮盒，以黃帝圖案的鐵盒，滿載傳統經典口味，送禮自吃兩相宜；喜歡嚐鮮的，可以挑個「新東陽」禮盒，不論是中式的月光寶盒、西式的金飲藏月或有美型包裝的滴雞精，都能送出時尚與品味；追求健康養生的，還有融入漢方保養的「田原香」靈芝滴雞精，經過國家健康食品認證，吃起來更安心。



▲新東陽禮盒，讓你送出時尚與品味。

當然，親友相聚免不了吃吃喝喝，「快車肉乾」與海尼根聯名款超值禮箱4件組，限量76折，幫你一次解決吃喝問題；而懂得品酩的行家，不妨考慮蘇格蘭「老酒銀行」長時間熟成堅持成就的大摩單一麥芽蘇格蘭威士忌，堪稱頂級品質的象徵，是展現誠意的首選。



▲大摩單一麥芽蘇格蘭威士忌，是展現誠意的首選。

至於「台酒生技」的易洗樂環保組合，更是實用派禮物代表，可以直接送進媽媽心坎裡，讓路過的捷運通勤族看了也心動，「因為疫情的關係，其實我對家裡的清潔非常地重視，我剛剛看了一下這個影片，它裡面有『橘子精油』與『啤酒花萃取物』成分可以抗菌防蟎，家裡面小孩子用我也覺得比較安心。」



▲易洗樂是實用派禮物代表，可以直接送進媽媽心坎裡。

另外，迎來中秋也代表時序入秋，穿搭同樣得換季！丹麥珠寶品牌PANDORA 20周年慶推出皇冠O項鏈環，按一下吊墜上的心形按鈕，即可打開項鏈環，隨心喜愛變換串飾，讓你以嶄新方式細訴時尚故事；再看看NAUTICA 2020秋冬代言人JR紀言愷，如何利用大膽撞色與醒目標誌設計穿出新潮感；接著換上外型輕薄又兼具功能與舒適度的OPPO Enco W31真無線藍牙耳機，整體質感再加分；最後跟著富達投信接軌全球投資脈動，一步步達成人生各階段理財目標，更能由內到外散發個人魅力。



▲PANDORA 20周年慶推出皇冠O項鏈環，讓你以嶄新方式細訴時尚故事。

中秋、國慶連假還沒計畫的也看過來！未上映先轟動的青春史詩愛情電影《刻在你心底的名字》9月30日正式上映，在中秋佳節陪你想起初戀那個名字；胡宇威代言的策略卡牌放置手遊「神魔三國志」，顛覆傳統三國劇情，全新創設神魔武將，喜歡燒腦的人可別錯過；而冒險RPG守望傳說，則主打像素風格，充滿高難度謎題和隱藏路徑，也讓玩家欲罷不能！



▲《刻在你心底的名字》將在中秋佳節陪你想起初戀那個名字。

捷運通勤族放下手機抬頭看一看Update新資訊，讓你送禮不NG，還能走在流行尖端，穿搭休閒都跟得上話題！