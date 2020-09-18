　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

佳節送好禮、換季用好物　最夯選品給你滿滿idea

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲搭趟捷運Update新資訊，讓你送禮不NG，穿搭休閒也跟得上話題。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／採訪報導

中秋佳節即將到來，還沒決定買什麼送給親友表達心意嗎？搭趟捷運給你滿滿的idea！

▲佳節送好禮、換季用好物 最夯選品給你滿滿idea clean。（圖／記者謝婷婷攝）
▲中秋送禮不NG，最夯選品給你滿滿idea。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

想吃月餅的，有老字號「奇華餅家」的中秋檔期販售的奇黃至尊月餅-雙黃白蓮蓉禮盒，以黃帝圖案的鐵盒，滿載傳統經典口味，送禮自吃兩相宜；喜歡嚐鮮的，可以挑個「新東陽」禮盒，不論是中式的月光寶盒、西式的金飲藏月或有美型包裝的滴雞精，都能送出時尚與品味；追求健康養生的，還有融入漢方保養的「田原香」靈芝滴雞精，經過國家健康食品認證，吃起來更安心。

▲佳節送好禮、換季用好物 最夯選品給你滿滿idea clean。（圖／記者謝婷婷攝）
▲新東陽禮盒，讓你送出時尚與品味。

當然，親友相聚免不了吃吃喝喝，「快車肉乾」與海尼根聯名款超值禮箱4件組，限量76折，幫你一次解決吃喝問題；而懂得品酩的行家，不妨考慮蘇格蘭「老酒銀行」長時間熟成堅持成就的大摩單一麥芽蘇格蘭威士忌，堪稱頂級品質的象徵，是展現誠意的首選。

▲佳節送好禮、換季用好物 最夯選品給你滿滿idea clean。（圖／記者謝婷婷攝）
▲大摩單一麥芽蘇格蘭威士忌，是展現誠意的首選。

至於「台酒生技」的易洗樂環保組合，更是實用派禮物代表，可以直接送進媽媽心坎裡，讓路過的捷運通勤族看了也心動，「因為疫情的關係，其實我對家裡的清潔非常地重視，我剛剛看了一下這個影片，它裡面有『橘子精油』與『啤酒花萃取物』成分可以抗菌防蟎，家裡面小孩子用我也覺得比較安心。」

▲佳節送好禮、換季用好物 最夯選品給你滿滿idea clean。（圖／記者謝婷婷攝）
▲易洗樂是實用派禮物代表，可以直接送進媽媽心坎裡。

另外，迎來中秋也代表時序入秋，穿搭同樣得換季！丹麥珠寶品牌PANDORA 20周年慶推出皇冠O項鏈環，按一下吊墜上的心形按鈕，即可打開項鏈環，隨心喜愛變換串飾，讓你以嶄新方式細訴時尚故事；再看看NAUTICA 2020秋冬代言人JR紀言愷，如何利用大膽撞色與醒目標誌設計穿出新潮感；接著換上外型輕薄又兼具功能與舒適度的OPPO Enco W31真無線藍牙耳機，整體質感再加分；最後跟著富達投信接軌全球投資脈動，一步步達成人生各階段理財目標，更能由內到外散發個人魅力。

▲佳節送好禮、換季用好物 最夯選品給你滿滿idea clean。（圖／記者謝婷婷攝）
▲PANDORA 20周年慶推出皇冠O項鏈環，讓你以嶄新方式細訴時尚故事。

中秋、國慶連假還沒計畫的也看過來！未上映先轟動的青春史詩愛情電影《刻在你心底的名字》9月30日正式上映，在中秋佳節陪你想起初戀那個名字；胡宇威代言的策略卡牌放置手遊「神魔三國志」，顛覆傳統三國劇情，全新創設神魔武將，喜歡燒腦的人可別錯過；而冒險RPG守望傳說，則主打像素風格，充滿高難度謎題和隱藏路徑，也讓玩家欲罷不能！

▲佳節送好禮、換季用好物 最夯選品給你滿滿idea clean。（圖／記者謝婷婷攝）
▲《刻在你心底的名字》將在中秋佳節陪你想起初戀那個名字。

捷運通勤族放下手機抬頭看一看Update新資訊，讓你送禮不NG，還能走在流行尖端，穿搭休閒都跟得上話題！

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／小鬼黃鴻升解剖結果出爐　檢曝關鍵死因
LIVE／小鬼黃鴻升遺體解剖結束　檢察官說明
藏壽司跌破百元！他豪買10張「慘po對帳單」：吃過最貴的壽司
快訊／共軍上午派18架軍機擾台　飛行路線曝光
快訊／午後雷雨開炸！　14縣市大雨特報
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全台唯一「萬聖鬼怪列車」林口免費看！還有飄飄幽靈隧道

疫情無阻！南投茶博會續辦　中興新村10/9起飄「拾憶茶香」

尚青花蓮物產展開跑！徐榛蔚北上挺小農　「榛蔚廚房」秀一手

豪宅規格首購價！1字頭入主「聯悦馥」　親子同享質感生活

一秒偽出國！面海臨沙灘度假宅　「海上皇宮」狂吸高端客

佳節送好禮、換季用好物　最夯選品給你滿滿idea

不只是住家，更是「招待所」　輕美式裝修融合公私領域

PS5預購開賣10秒內火速秒殺　PS4 Pro遊戲同捆組直降萬元有找

【廣編】雀巢健康兒童計畫持續深耕校園　愛的「穀」勵身教　讓孩子們更健康

三倍券就是該孝敬主子！週末來場主奴共享的歡樂時光　吃喝玩樂一應俱全

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

玖壹壹第一時間難以置信「好友小鬼猝逝」　悲痛表示：當他出國去玩

情侶忘情纏綿！男子「霸氣一抱」　相擁跌釣蝦池...網笑：永浴愛河

挑戰走路24小時！台北→苗栗 「高溫+痠痛」用意志力撐完全程

早起太痛苦！哥哥坐馬桶繼續睡 弟弟攤倒在地...網笑：以為喝醉

小賴發第二首歌..小鬼主動看他mv　陳零九曾回送潮牌衣「想要報恩」

佳節送好禮、換季用好物　最夯選品給你滿滿idea

不只是住家，更是「招待所」　輕美式裝修融合公私領域

PS5預購開賣10秒內火速秒殺　PS4 Pro遊戲同捆組直降萬元有找

【廣編】雀巢健康兒童計畫持續深耕校園　愛的「穀」勵身教　讓孩子們更健康

三倍券就是該孝敬主子！週末來場主奴共享的歡樂時光　吃喝玩樂一應俱全

泰奶控暴動！全家推「泰泰厚奶霜淇淋」　橘紫配色搶攻IG洗版

【廣編】家樂福中秋烤肉趴！海陸雙拼澎湃上架　烤肉用具買千送百

中秋烤肉！網購搶推海陸豪華10件超值組　1元頂級菲力限量搶

限時5天快閃！東森購物小家電超殺優惠　最便宜只要99元

Panasonic秋季新品登場　後疫情時代創造便利居家生活

退休再就業該如何投保？　勞保局：雇主必須提繳勞退

驚悚畫面曝！台南破爛屋直播探險...驚見亡者　警追查

腹瀉血便一週竟是大腸癌　化療後「高炎值」讓她疲倦又掉體重

FOX體育台3頻道傳年底撤台？　迪士尼下封口令今不會對外說明

小鬼猝逝！郎祖筠淚求一起做這件事　林俊逸：想起冷氣很強的那天

股票新手握300萬問「怎麼踏出第一步」？網：台積電all in 等退休

川崎「機械增壓重機」三兄弟賽道實測　Z H2一關循跡煞不住？

2020週年慶／小資女必買懶人包TOP15　嬌蘭買大送小超有誠意

台北白晝之夜10/3引爆南港！「六福微醺市集」等3處延長營業到凌晨2點

美駐聯合國大使與台高官共進午餐　耿爽：中方堅決反對！

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

消費熱門新聞

臉書社團爆紅！超容易錯過的好物

泰奶控暴動！全家推泰泰厚奶霜淇淋

好市多現回購搬貨潮網推高CP鷄精

美式賣場人氣尿布特價！網友揪囤貨

剩下7天！麥當勞3大夯品買1送1

「帝王級泡麵」7500碗限量開賣！

全球最多消費者選購NO1.營多麵!!

肯德基新漢堡一次吃雙雞！限時5週開賣

PS5預購開賣　10秒內火速秒殺

中秋聚讓好友一秒感動？網曝：讀懂空氣是關鍵

網友眼尖：雪肌精不一樣了！

風靡仕紳圈「魅力加成神器」被起底

王品首波鐵粉變股東名單出爐

網友狂讚特A精華　熱賣原因出爐

更多熱門

相關新聞

保全奔月台「電扶梯秒讓道」　她主張左側通行

保全奔月台「電扶梯秒讓道」　她主張左側通行

「誰說電扶梯不能走的？」一名女網友透露，日前搭電扶梯搭到一半，下秒有保全大喊借過，接著急忙進站衝入車廂救人。原PO慶幸直呼，所幸當時人不多，才能及時讓出一條通道，接著她認為「電扶梯都保留左側通行，絕對有它的理由！」文章貼出後卻反讓網友氣炸了。

網傳捷運站迷魂盜又現？捷警：14年前的舊謠言

網傳捷運站迷魂盜又現？捷警：14年前的舊謠言

死亡宣告10年警中秋前夕助團圓

死亡宣告10年警中秋前夕助團圓

家樂福中秋烤肉趴！烤肉用具買千送百

家樂福中秋烤肉趴！烤肉用具買千送百

中秋烤肉！網購搶推1元頂級菲力限量搶

中秋烤肉！網購搶推1元頂級菲力限量搶

關鍵字：

家外媒體專題捷運通勤中秋換季連假送禮大摩奇華餅家新東陽田原香快車肉乾海尼根台酒生技易洗樂NAUTICAOPPOPANDORA富達投信守望傳說神魔三國志刻在你心底的名字

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼親妹妹心痛首發聲　「努力睡著才能見到你」

小鬼滑倒疑「頸椎墜地斷裂」致命！外科醫曝原因

KID、坤達強忍上工！喪友後…將首度現身《木曜4》直播

KID、坤達《木曜4》直播全程沉默　邰智源心疼：辛苦了

小鬼猝逝！假掰女「哭到快休克」　他目睹過程傻了

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

限動一直PO小鬼…楊丞琳哭臉道歉

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

快訊／小鬼黃鴻升「帥氣遺照曝光」

小鬼猝死　醫曝「狀態性昏厥」保命關鍵

5歲兒子問「小鬼叔叔怎麼了」　黃小柔一看哭不停

小鬼耳環還掉在他家…Junior收起：時候到了，再拿去給你

快訊／小鬼黃鴻升解剖「妹妹緊拉爸爸憔悴現身」！

更多

最夯影音

更多
「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位
KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面