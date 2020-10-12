急著拿餐！外送員站超近「緊盯」女店員...同行一看超怒：沒水準

▲外送平台崛起。（圖／記者李毓康攝）



記者邱茀濱／綜合報導

各行各業都很辛苦，基本的尊重還是要有。日前有名外送員拍下同行等餐的照片，發文痛批實在很不喜歡狂盯店員做餐的同行，人家又不是沒在做，「何必要站在旁邊給人家壓力？」貼文曝光後，網友們紛紛留言抨擊，「一點素質都沒有」、「這種超沒禮貌」。

原PO在臉書社團「UberEATS台灣」發文提到，日前他在等待領取客人餐點時，意外看到身旁有位外送員，站在櫃台眼睛瞪著店員做餐，讓他忍不住指責，「實在不喜歡這種站在店員旁邊，一直盯著看的外送員。人家又不是沒在做，何必要站在旁邊給人家壓力，而且你知道你已經進入店家的工作範圍內了嗎？」

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貼文一出，不少同行跟著留言抨擊，「也太近了吧⋯⋯」、「根本來亂的」、「沒水準啊」、「這個叫超級白目」、「我都報單號就閃旁邊等，貼上去也不會比較快」、「站太裡面了吧」、「腦子有洞欠k是嗎」、「用眼神殺人」。

不過，也有人認為「站在櫃檯裡面是不好啦！但是Uber eats有種東西叫延遲，我也不想在那邊等你看你啊，還是以為我愛看？」、「餐點還沒做好可以派單？」、「店家沒按取餐 外送員會收到外送通知嗎？？」。

▲外送員站超近緊盯店員做餐。（圖／翻攝UberEATS台灣臉書）



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