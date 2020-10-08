送速食「保溫箱汪洋一片」　外送哥嘆：做白工一天！過來人3招解救

▲外送員最怕送蓋杯的飲料！（示意圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

由於馬路顛簸，不少外送員超怕接到「容易變形」與「沒封膜飲料」的訂單！一名外送哥抱怨，某次送速食給客人，打開保溫箱後，卻發現裡面可樂「汪洋一片」，所幸客人不計較，但原PO過意不去，因此堅決不收飲料錢。事後，還另花時間洗保溫箱，讓原PO崩潰直呼「膠帶把飲料蓋封起來很困難嗎？」

一名男網友在臉書《爆怨公社》表示，日前接到一張速食的餐點，小心翼翼放入保溫箱後，接著迅速上車，沒想到抵達指定地點後，眼前景象讓原PO爆傻眼！只見可樂崩壞灑落，導致紙袋整個糊掉，原PO趕緊向公司回報，一邊急忙向客人道歉。

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「我覺得是我沒把餐點顧好！」原PO崩潰表示，花了10幾分鐘處理，原價188元，他堅持只收150元當作賠禮，所幸客人體諒也不介意飲料泡湯，公司也會給予補償。

事後，一臉狼狽的原PO還騎到洗車場，仔細把保溫箱給洗乾淨，「今天又是做白工的一天」，只因為一杯飲料而白白浪費時間與金錢，「你知道台灣的路是有很多坑洞的嗎？用膠帶把飲料蓋封起來很困難嗎？速食店的飲料每次都不封，跟服務人員反映，也只說我們公司沒規定要封。」

討拍文貼出後，不少網友也哀號，「唯一灑過是玉米濃湯」、「由此可知，你時速都70-85在飆，才會這樣」、「飲料真的是外送員的地雷」、「難怪很多人不喜歡接速食店的單」、「我都用環保杯，因為他們的杯蓋實在世界爛」。



▲網友認為，外送員可以自己準備膠帶！（圖／翻攝爆怨公社）

另有過來人分享3招，包括雙蓋、杯架固定、自備膠帶等，「不會翻呀！是運送過程的問題」、「可以請店員雙杯蓋，比較不會灑，以前還沒改成就口杯，都是雙杯蓋」、「我每次叫熊貓來都沒灑出來過啊，自己準備好穩定杯架，個人問題」、「那你隨身帶一個膠帶卷自己貼一下好了，我覺得速食店真的蠻容易掉的」、「用小箱加杯架吧！我送了幾百份速食店從來都沒有漏過，唯一一次打翻是自己要買來吃的，可以跟店員說飲料不要用紙袋裝，容易灑～如果他們堅持給紙袋，那就連同紙袋一起塞進杯架就好」。