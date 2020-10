解放軍黃海執行軍事任務！美偵察機現身飛行4小時　南下返沖繩

▲飛行軌跡。(圖/推特/SCS Probing Initiative)



記者張方瑀/綜合報導

北京大學「南海戰略態勢感知計劃」(SCSPI)平台發布最新航跡圖顯示,美國空軍E-8C空地監視飛機12日晚間8時07分從南韓起飛,在黃海北部與南韓上空飛行4小時後,才一路南下返回沖繩基地。巧合的是,中國解放軍從9日至15日正在黃海北部執行軍事任務。

USAF E-8C (#AE1492) departed South Korea for a #YellowSea mission from 20:07 Oct 12 - 00:07 Oct 13, after which it transferred to the #Kadena AFB. pic.twitter.com/GO06cy2d6G