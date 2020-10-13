解放軍黃海執行軍事任務！美偵察機現身飛行4小時　南下返沖繩

▲飛行軌跡。（圖／推特／SCS Probing Initiative）



記者張方瑀／綜合報導

北京大學「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）平台發布最新航跡圖顯示，美國空軍E-8C空地監視飛機12日晚間8時07分從南韓起飛，在黃海北部與南韓上空飛行4小時後，才一路南下返回沖繩基地。巧合的是，中國解放軍從9日至15日正在黃海北部執行軍事任務。

USAF E-8C (#AE1492) departed South Korea for a #YellowSea mission from 20:07 Oct 12 - 00:07 Oct 13, after which it transferred to the #Kadena AFB. pic.twitter.com/GO06cy2d6G — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) October 13, 2020

「南海戰略態勢感知計畫」平台在推特公布的航跡圖顯示，美國空軍E-8C空地監視飛機12日晚間8時07分從南韓起飛，在黃海北部與南韓上空飛行，直到3日凌晨0時7分才南下下返回沖繩嘉手納空軍基地（Kadena Air Base）。

巧合的是，中國大連海事局曾在9日發布航行警告指出，解放軍從9日至15日正在黃海北部執行軍事任務，和E-8C的飛行時間重疊。

▲航行警告。（圖／翻攝自陸海事局）



公開資訊顯示，E-8C全稱為「聯合監視目標攻擊雷達系統（JointSTARS）」，一般被稱為「聯合星」，搭載有美軍最先進的機載對地監視、目標搜索和戰場管理系統，堪稱美軍空地一體作戰的「中樞神經」。

中國國防部新聞發言人吳謙在記者會中表示，美方政客多番破壞中美兩國關係，「我們奉勸美方一些政客認清現實，保持理性，停止挑釁，推動兩國兩軍關係回到正確的軌道。」