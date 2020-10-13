　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

解放軍黃海執行軍事任務！美偵察機現身飛行4小時　南下返沖繩

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲飛行軌跡。（圖／推特／SCS Probing Initiative）

▲飛行軌跡。（圖／推特／SCS Probing Initiative）

記者張方瑀／綜合報導

北京大學「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）平台發布最新航跡圖顯示，美國空軍E-8C空地監視飛機12日晚間8時07分從南韓起飛，在黃海北部與南韓上空飛行4小時後，才一路南下返回沖繩基地。巧合的是，中國解放軍從9日至15日正在黃海北部執行軍事任務。

「南海戰略態勢感知計畫」平台在推特公布的航跡圖顯示，美國空軍E-8C空地監視飛機12日晚間8時07分從南韓起飛，在黃海北部與南韓上空飛行，直到3日凌晨0時7分才南下下返回沖繩嘉手納空軍基地（Kadena Air Base）。

巧合的是，中國大連海事局曾在9日發布航行警告指出，解放軍從9日至15日正在黃海北部執行軍事任務，和E-8C的飛行時間重疊。

▲航行警告。（圖／翻攝自陸海事局）

▲航行警告。（圖／翻攝自陸海事局）

公開資訊顯示，E-8C全稱為「聯合監視目標攻擊雷達系統（JointSTARS）」，一般被稱為「聯合星」，搭載有美軍最先進的機載對地監視、目標搜索和戰場管理系統，堪稱美軍空地一體作戰的「中樞神經」。

中國國防部新聞發言人吳謙在記者會中表示，美方政客多番破壞中美兩國關係，「我們奉勸美方一些政客認清現實，保持理性，停止挑釁，推動兩國兩軍關係回到正確的軌道。」

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
明天水逆！　「重災區6星座」連衰20天
快訊／罷免王浩宇二階段連署達標　3萬8888份送抵市選委會
快訊／台2線死亡車禍　騎士「夾在2聯結車間」當場慘死
印度28歲少婦遭7人輪流性侵！她目睹5歲兒被掐死扔池塘
好市多「繳千元年費」不划算？　網揭：這2種人最快回本
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

解放軍黃海執行軍事任務！美偵察機現身飛行4小時　南下返沖繩

美倡「三邊軍控談判」削核　耿爽：要中國加入不公平

珠海航展宣布延期　因全球疫情未獲控制

北韓閱兵大典秀23公尺洲際彈道導彈　可能直接威脅美國

王定宇爆：F-16V在80公里外「可看到F-22」　還能用Link-16撂人

F-16V「主動相位雷達」可鎖定20目標　李正皓：美軍用來追外星人

印中邊境「44座橋梁」通車　印度國防部：確保兵力快速移動

美軍南海演練「大規模傷亡」　環球時報質問：什麼意圖！

有用的武器都不賣給台灣！　退役中將曝：研發成功「美國就軍售」

阻美出售卡達F-35戰機　以色列情報部長：需要軍事優勢維持和平

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

騎公車專用道遭攔停「拒簽罰單」　中年男暴怒跳針嗆警：開就對了！

年輕爸左顧右盼「往車底丟2包」　裝沒事開車走人！尿布獨留原地

全昭旻.Lovelyz美珠「三行詩狂歪樓」變19禁！　Jessi脫口「和姑姑...」劉在錫.張東潤大傻眼

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

解放軍黃海執行軍事任務！美偵察機現身飛行4小時　南下返沖繩

美倡「三邊軍控談判」削核　耿爽：要中國加入不公平

珠海航展宣布延期　因全球疫情未獲控制

北韓閱兵大典秀23公尺洲際彈道導彈　可能直接威脅美國

王定宇爆：F-16V在80公里外「可看到F-22」　還能用Link-16撂人

F-16V「主動相位雷達」可鎖定20目標　李正皓：美軍用來追外星人

印中邊境「44座橋梁」通車　印度國防部：確保兵力快速移動

美軍南海演練「大規模傷亡」　環球時報質問：什麼意圖！

有用的武器都不賣給台灣！　退役中將曝：研發成功「美國就軍售」

阻美出售卡達F-35戰機　以色列情報部長：需要軍事優勢維持和平

北富銀「新系統」一切正常！

國安基金退場　台股小跌8點收12947點　

LIVE／新增1確診、東洋代理德國疫苗　指揮中心14:30說明

陳吉仲：2021年起校園午餐全面使用國產食材　覆蓋率已達61%

魏如萱外木山沙灘驚見「心碎一幕」！　第一次帶1歲兒去海邊：非常難過

桃園罷王總部二階段連署達標！3萬8888份連署書　今送市選委會

換季肌膚長痘又泛紅　狂吃炸雞、含糖手搖飲小心爛臉

台灣零售業減塑「原地退步」！綠色和平：恐成全球垃圾漲3倍幫兇

被教召有保障！慣老闆退散　可領「雙薪」、不影響特休假

桃園婚宴會館資產淪法拍　停車位、公設打58折仍流標

軍武熱門新聞

有用的武器都不賣！退將：研發成功美國就要台軍購

王定宇：F-16V在80公里外「可看到F-22」

美軍南海演練大規模傷亡　環時：什麼心態

F-16V主動相位雷達可鎖20目標　美軍用來追外星人

印中邊境44座橋梁通車　確保兵力快速移動

北韓秀最長導彈　可直接威脅美國

耿爽：中國不會加入三邊軍控談判

解放軍黃海出任務　美軍機現身飛行

美國第六代「穿透戰鬥機」已經在飛了

台灣成心臟地帶　武統驚人後果曝

珠海航展宣布延期　因全球疫情未獲控制

以色列阻美向卡達出售F-35戰機

瑞士與美國談判把「F-5戰機」賣回去

陸學者金燦榮：大陸對台軍事威懾有用　

更多熱門

相關新聞

兩岸和平統一可能性「微乎其微」

兩岸和平統一可能性「微乎其微」

台海局勢持續緊繃，美國政府更是計畫大幅加碼對台軍售規模，未來局勢恐難樂觀。大陸海協會前副會長、全國台灣研究會副會長王在希指出，台海兩岸和平統一的可能性愈來愈小。

耿爽：中國不會加入三邊軍控談判

耿爽：中國不會加入三邊軍控談判

美國對台軍售「3項已通知國會」　吳釗燮回應了

美國對台軍售「3項已通知國會」　吳釗燮回應了

印度鋼鐵川粉得知偶像染疫　難過到「心死」

印度鋼鐵川粉得知偶像染疫　難過到「心死」

快訊／白宮醫師公布川普「最新檢驗結果」

快訊／白宮醫師公布川普「最新檢驗結果」

關鍵字：

黃海解放軍美國美軍E-8C軍武國際軍武大陸軍武

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

景文科大鹹濕迎新　6學長姊下場曝

帶台北女友回老家！屏東男秒被分手

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

蘆洲宮廟仙女禮生神到了！本業是老師

女大生剛手術…台中23歲男「探病性侵」

即／南卡甩水彈　4縣市豪雨警戒灌2天

熊貓外送員腿一抬…掉出美臀形狀

爸爸2千萬買原油正2！女大生崩潰

LINE狂收「陌生訊息」崩潰　2步驟設定全擋掉

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥

更多

最夯影音

更多
KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面