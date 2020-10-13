天雨路滑國道5號「打水漂」！　轎車失控擦撞外側護欄釀3傷

記者游芳男／宜蘭報導

國5號北向50.9公里處（蘇澳路段），13日上午7時56分許，一輛轎車疑打滑失控自撞護欄，車頭半毀，車上3人受傷送醫，而楊姓駕駛並未酒駕。事故發生時車流不大，未造成回堵，於8時47分排除並恢復車道通行。

▲▼國5號北向50.9公里處（蘇澳路段，轎車雨天路滑失控自撞護欄。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

13日上午7時56分許，22歲楊姓男駕駛載2名家人，行經國道5號北向50.9公里處（蘇澳路段）時，疑因大雨路面濕滑產生水漂現象，失控擦撞右前方外側護欄，導致車頭毀損。

車禍也造成楊姓駕駛左小腿擦挫傷，車上另名72歲楊姓男乘客胸口挫傷、21歲楊姓女乘客額頭撕裂傷，3人均受羅東聖母醫院救治。楊姓駕駛酒測值為0MG/L。

國九隊呼籲駕駛朋友，天候狀況不佳時事故容易發生，駕駛朋友對於行車安全的影響不可不注意，3大行車步驟切莫忘記：

1、慢速行駛：國道行車遇大雨等天候不佳狀況時，特別應慢速行駛，避免失控打滑。如遇打滑情形，應保持冷靜，輕放油門踏板、輕踩剎車，穩定控制方向盤，將方向對準車輛滑行的方向。

2、保持安全車距：行車時應特別保持安全車距外，行經大客車或貨車旁時也應隨時注意周遭動態。

3、檢查輪胎：當胎紋花面有不正常磨損或小型車輪胎溝深不足1.6公厘時，將會影響煞車功效，在雨中行駛容易打滑，建議定期檢查胎紋深度及胎壓。

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