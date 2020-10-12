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台灣設計展「新竹獸」爆爭議！總策展人1800字回應：很難過也很抱歉

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 ▲▼2020台灣設計展吉祥物「新竹獸」。（圖／記者林育綾攝）

▲2020台灣設計展吉祥物「新竹獸」爆出設計爭議。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

2020台灣設計展好評不斷，活動11天累積超過280萬人參訪創下紀錄！不過焦點概念「新竹獸」卻爆出設計爭議，藝術家郭奕臣今（12）日於臉書公開發文表示，自己為前期概念原創者，不過此次總籌單位「衍序規劃設計」直接將他的概念轉交其他團隊執行，總策展人劉真蓉更敘述新竹獸是她自身發想。劉真蓉也在晚間10時於臉書發表1800多字長文澄清，並提到可以想像他體諒再展後才發文，心中一定不好受，「我很難過也對奕臣深感抱歉。」而新竹市政府表示，正釐清事實真相。

▲▼新竹獸出沒！2020台灣設計展以「Check in新竹-人來風」為主題，規劃2公里步行路線。（圖／翻攝自2020台灣設計展影片）

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▲2020台灣設計展設計了「新竹獸」，以充氣裝置和AR擴增實境的方式出沒在各處。（圖／翻攝自2020台灣設計展影片）

2020台灣設計展大獲好評，此次特別設計了「新竹獸」，以充氣裝置和AR擴增實境的方式出沒在各處，不過後續卻爆發設計爭議。藝術家郭奕臣在個人臉書以「每個人心中都有一隻＿＿獸」發文提到，今年3月受總策展人劉真蓉邀請參與新竹轉運站的策展規劃，因當時還參觀了鄰近的新竹動物園，加上轉運站的造型新穎，「在我眼中猶如一座移動中的巨獸，轉運站因位於新竹交通樞紐，將他想像成眾多動物大腳伸出轉運站，如同新竹這城市巨獸等待跨向下一步，而有了新竹獸的概念。」

他表示，熬了幾天夜反覆修改手繪的設計初稿，當時總策展團隊似乎也都喜歡巨獸在城市跑動的概念，4月還有再次場勘，期間也持續與衍序的策略規劃師楊婷嵐討論，不過6月至7月多次詢問展覽和確認製作時程，未得到任何回應，他在7月主動聯繫劉真蓉，得到回覆為「我一直以為你因為時間關係沒有辦法配合而沒有再密切聯絡」，同時也被告知，新竹獸的概念及設計已交由其他設計團隊執行。

郭奕臣說，劉真蓉第一時間表示不清楚衍序的同仁與他之間的溝通及討論，不過當時她相當有誠意的道歉，也解釋團隊在提案時遇到的難處，造成溝通上的失誤，並提出後續將有3點處置，包括「新竹獸的提案設計費 」、「在新竹獸相關文宣都會寫上前期概念：衍序規劃設計、郭奕臣」以及「會補償這件事情上應有的尊重」。

然而郭奕臣又說，在設計展發生的這11天，那3點處置「像是三個巴掌打在我的臉上」，包括初步提出的提案設計費為原案預算的10％，衍序致電告知他們的預算僅5萬元，他當下回覆無法接受，劉真蓉再次撥電話道歉並將預算提高至10萬元。

另外在原先處置中提到，會標注前期設計概念為衍序及郭奕臣，但郭表示，「10/5總策展人劉真蓉發文講述關於新竹獸的發想，在朋友發文中看到總策展人在活動現場講座講述關於新竹獸發想概念，皆未如實提到新竹獸的設計概念出自何處何人，而是誤導所有活動參與者新竹獸是由她自身發想形成」。

郭奕臣說，從3月場勘直到今日「仍未感到絲毫尊重」，於是選擇將事件公開，並說「拿著別人的設計初稿交由其他團隊執行前是否該先詢問提出設計初稿的人，熬夜畫稿與你們來回討論數次怎麼就突然成了你們口中的『以為你因為時間關係沒有辦法配合』，就算這個無中生有的理由成立，你們也沒有直接執行別人設計初稿的權利。」他沈痛寫道，「當看著每日被洗版的新竹獸照片及參與心得時，仍想擠出那份由衷為新竹獸成為實體的喜悅，但僅剩下失望及沮喪」。

郭奕臣發文：

而劉真蓉也在晚間10時於個人臉書發布多達1800多字長文澄清及道歉，提到「新竹獸」的概念是在3月時，由郭奕臣與衍序生長出來。而6月時衍序進入策劃「大溪大禧」火熱期，溝通不如4、5月時密切，同事在聯絡接洽上疏失，沒有主動追蹤與回覆，彼此的訊息跟著忙碌時間漏接，而沒有明確進度推進，於是在多重壓力下，請陳普帶來的日目團隊進行新竹獸的創作與提案，當時也跟陳普提醒，「新竹獸一開始是衍序與奕臣的發想，之後記得正式credit一定要提出來」。 

劉真蓉表示，當時為了團隊的溝通疏失，馬上打電話跟郭奕臣解釋與致歉，並討論前期概念的提案費，最後雙方達成協議，在2百萬的製作設計費用提出10萬作為前期提案費，「雖然這樣的結果在共同期待還有落差，仍心中萬分感謝他的幫忙與體諒」。

不過今郭奕臣PO文後，她也坦承看到發文「內心很沉痛」，提及雙方講了很久要約見面、喝一下，一直還沒有發生，「沒有機會親自與奕臣當面致歉，身為總策展人責無旁貸的需要解釋與觀照到每一個設計師與合作夥伴的心情，我可以想像他如此體諒我們在展後才發文心中一定很不好受，我很難過也對奕臣深感抱歉」。

劉真蓉也提到，「衍序這幾年有很好的福氣與緣分可以整合執行台灣各類大型規劃展覽，我們並沒有手握豐厚資源，其實是每一次都讓公司陷入大量金流與危機事件處理中，站在前線好的壞的都得接受，其實真蓉到現在都還無法成功轉換角色，我只能一直當自己是搭橋的人，我也需要指引方向的智者，才能一直搭接與群眾與設計者的橋樑，才能每次帶領衍序出任務就得達成每一次文化與空間整合的使命。」

她也說，「我們站在第一線面對許多政府單位、民眾、藝術家、設計師、各個領域的創作者，真蓉與衍序深深知道設計可以改變社會的力量，因此得更尊重每一位創作者的心血，得快速建立處理所有事務的能力，我們沒有做到盡善盡美，謝謝大家給予的鞭策與支持，謝謝所有創作者與策展人，與每一位支持與鼓勵這一次台灣設計展的所有人。」

總策展人劉真蓉發文：

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