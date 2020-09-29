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台灣設計展準備逛起來！6條路線、30家在地好店　新舊交融體驗竹塹城摩登風采

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▲▼台灣設計展,新竹,人來風,check in 新竹。（圖／翻攝自臉書）

▲最近新竹市區有許多小怪獸出沒，為2020台灣設計展營造出活潑的氛圍。（圖／翻攝自FB「台灣設計展 Taiwan Design Expo」）

生活中心／綜合報導

你見過近期常在新竹市區出沒的新竹獸了嗎？2020台灣設計展將在新竹揭開序幕，今年的主題「CHECK in 新竹－人來風」，將整個城市變成一座大型展場，建立城市步行廊道、串連新興建設和舊城風華，涵蓋科技、自然、歷史、日常等元素，重新詮釋「風城」魅力，與建築結合的「新竹獸」也為新竹帶起一股活潑的氛圍。台灣設計展從2003年舉行至今，不僅成為最具規模的大型設計展會之一，更是設計人、藝文男女們必朝聖的年度盛事，台灣設計展每年都針對該策展城市的在地文化、城市特色、產業發展等面向進行規劃，除了引發更在地、更深化的設計思考，也是認識一座城市最有趣的方式。

▲▼台灣設計展,新竹,人來風,check in 新竹。（圖／翻攝自臉書）

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▲▼台灣設計展,新竹,人來風,check in 新竹。（圖／翻攝自臉書）

▲▼台灣設計展,新竹,人來風,check in 新竹。（圖／翻攝自臉書）

▲今年的主題「CHECK in 新竹－人來風」從不同角度探索人與城市的關聯。（圖／翻攝自FB「台灣設計展 Taiwan Design Expo」）

今年度的台灣設計展，環繞老竹塹城的風城、舊街特色，也加入了充滿未來感的「城市終端機」概念，從各種角度探索人與城市的關聯，Terminal Park「城市終端機」（新竹公園）探討人與數據的關係、Public Line「城市公共廊道」展現人們和空間的連結，Living Museum「生活博物館」（舊城區）則將我們與新竹在地生活緊緊扣連。藉由此次生活博物館和城市公共廊道兩展區的步行廊道規劃，觀展人可前往美術館的「人生跑馬燈」展區，使用「Check in 新竹」APP召喚「說書人」，跟隨六條路線出發、探訪30家在地好店，邊走逛邊理解城市故事，在風城新竹感受新舊交融的摩登風采。

「人生跑馬燈」展區以新竹市東西南北門的舊城故事規劃了六條探索路線，APP中，新竹市長林智堅、美食作家舒國治、在地刊物貢丸湯主編⋯⋯等人將擔任說書人，帶你搜羅新竹老城的精彩故事。

▲▼台灣設計展,新竹,人來風,check in 新竹。（圖／翻攝自臉書）

▲新竹鴻安堂藥房。（圖／翻攝自FB「新竹鴻安堂藥房」）

位於北門區域的新竹鴻安堂藥房，從1920年創立至今適逢100年，為新竹市區相當具有代表性的老藥局，現已傳承到第四代，新一代不僅保留世代傳承的仁心，更發揮創意與時俱進，將中藥配方融入生活，展現出新時代的老靈魂。

▲▼台灣設計展,新竹,人來風,check in 新竹。（圖／記者張惠媛攝）

▲竹蓮寺歷史悠久。（圖／翻攝自FB「竹蓮寺」）

走到南門，「黑金町產業風華」路線帶你看見常民信仰與傳統產業的故事，竹蓮寺為新竹地區歷史悠久的佛寺，是新竹地區信仰中心之一，為土地開墾及移民歷史留下紀錄，竹蓮寺內保存許多古物，也是喜愛台灣傳統文化的人必訪之地。丸竹化妝品是至今仍留存的香粉業者之一，藏著新竹女性的美麗秘密，在交通不發達、尚未國際化的時代，這裡的香粉就是阿嬤們滿足心中想望的魔法。

▲▼台灣設計展,新竹,人來風,check in 新竹。（圖／記者張惠媛攝）

▲新州屋。（圖／翻攝自FB「新州屋」）

▲▼台灣設計展,新竹,人來風,check in 新竹。（圖／翻攝自臉書）

▲竹茂行。（圖／翻攝自FB「竹茂行」）

新竹市長林智堅最推薦的「竹塹精彩大搜羅」路線，將帶觀展人漫遊舊城區，從東門城圓環開始，沿途行經新州屋、新竹州廳、竹茂行、李克承博士故居⋯⋯等處，全新竹第一間百貨公司「新州屋」，是當時的新竹人購買進口商品的首選，人來人往、水洩不通，現在重新活化這方老屋空間，讓新一代的年輕人有機會與竹塹城的老記憶對話。座落於新竹古街巷中的「竹茂行」，包辦物資未豐時的新竹常民生活用品，顧客需要什麼、竹子就可以編製出什麼，成為老新竹人的共同記憶。

▲▼台灣設計展,新竹,人來風,check in 新竹。（圖／翻攝自臉書）

▲李克承博士故居。（圖／翻攝自FB「李克承博士故居 a-moom」）

走累了，到李克承博士故居歇歇腳，這間古色古香的日式老宅已是市定古蹟，木窗、木門、榻榻米，彷彿坐上時光機回到舊時光，一回神，傳來陣陣麵包與咖啡香氣，手沖咖啡與生吐司準備上桌，是來到新竹時絕佳的下午茶體驗。

你也嚮往新舊時空錯置交融的魔幻感受嗎？10/1～10/11台灣設計展快來新竹check in，登入老城摩登與數據未來。

活動名稱：2020 台灣設計展| CHECK in HSINCHU — 人來風
活動日期：10/1-10/11
官網：https://www.designexpo.org.tw/

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