闖國道蛇行害「9車連撞」！白目騎士超瞎理由曝　恐面臨百萬賠償金

▲白目騎士坦承因貪快上國道，警將依法開罰。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

趙姓機車騎士5日闖入國道1號，還囂張叼菸蛇行，接著就在北向38K處泰山段釀成9車連環追撞事故，趙男也因此手腳多處擦傷，甚至脾臟有破裂情形，一度住進加護病房，而趙男事後製作筆錄時坦承，自己貪快才騎上國道，警方將依法開罰，另外也會依公共危險罪嫌送辦。此外，警方估算，趙男與未保持安全車距的聯結車，也恐將面臨百萬賠償費用。

這起事件發生在5日上午，事發當時趙姓騎士叼著菸，囂張騎上國道，甚至還不顧車流眾多，直接在國道上蛇行。對此，警方見狀本來要用三角錐將他攔下，怎料他卻突然變換車道，因此遭到後方小貨車追撞，當場連人帶車重摔，而是後又造成9車連環追撞，一共造成5人受傷。

▲騎士闖國道害9車連環撞，後方聯結車恐將一同負擔百萬賠償。（圖／記者陳以昇翻攝）

此外，趙男經送醫後被診斷出脾臟破裂、顱內輕微出血，一度住進加護病房，所幸經開刀後，目前已轉往普通病房休養，而警方也立刻著手製作筆錄，趙男則坦承，自己因貪快才騎上國道，警方事後也將依法開罰，並且也會依照公共危險罪嫌將他送辦。警方也另外估算，趙男以及最後一台未保持車距的聯結車恐將會一同負擔百萬賠償。

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