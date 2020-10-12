2020脊梁山脈年　台灣好行「雲林草嶺線」正式啟動

▲配合交通部觀光局「2020脊梁山脈年」，雲林縣政府申請台灣好行「雲林草嶺線」，並於今(12)日辦理草嶺線啟動記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

配合交通部觀光局「2020脊梁山脈年」，雲林縣政府申請台灣好行「雲林草嶺線」，並於今(12)日辦理草嶺線啟動記者會，雲林草嶺線主要是從斗六火車站至大草嶺地區，希望邀請民眾上山健行，主要站點如荷苞山桐花公園、外湖站、草嶺站及東璧山莊等週邊都有健行步道，假期時歡迎到戶外爬山。

副縣長謝淑亞表示，台灣好行「雲林草嶺線」自今年9月起與台灣好行品牌加盟正式啓用，從斗六火車站開往草嶺地區，週三至週日行駛，每日有四班次往返，由臺西客運營運，一日券票價為250元，雲林草嶺線主要停靠站點包括水岸藝術公園、勞工育樂中心(鵝童樂園)、荷苞山桐花公園、外湖站、草嶺公園、草嶺站及東璧山莊等，是週末假日爬山健行出遊的好選擇。

文化觀光處長陳璧君指出，從即日起至11日30日搭配台灣好行推出的「秋遊雲林四重賞」活動，搭乘台灣好行雲林三條路線一日券都有八折優惠，還能參加摸彩活動，最大獎是價值8000元的劍湖山渡假大飯店住宿券、斗六古坑線一日券2張及劍湖山世界門票2張等，相關活動細節可關注「慢遊雲林FB」或「台灣好行雲林線」官方網站查詢。

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