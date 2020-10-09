21歲新手女駕駛油門一拜！全家超商當車庫　撞破落地窗衝用餐區

記者蔡佩旻／雲林報導

國內超商之便利，許多店家會設置舒適座位用餐區提供小憩，雲林縣斗南鎮今（9）日下午4時許發生一起駕駛欲停車，卻誤踩油門衝進超商的車禍事件，用餐區斗大的落地窗遭汽車撞毀，車頭撞進超商中滿目瘡痍，所幸整起事件未造成人員受傷，事故發生原因仍待警方持續調查釐清中。

▲雲林縣斗南鎮今（9）日下午4時許發生一起駕駛欲停車，卻誤踩油門衝進超商的車禍事件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南鎮林子里一家全家便利商店用餐區大大的落地窗外即是停車格，一名剛拿到駕照不久的歐姓女駕駛開著家人的黑色自小客車，欲前往消費，將車輛停在用餐區外的停車格，據了解，將車停放之際，不何故腳卻勾到油門，一時緊張用力踏踩，車子即加足馬力衝進商店中，目擊民眾紛紛表示「以後不敢坐那邊吃東西了」。

▲便利商店用餐區斗大的落地窗遭汽車撞毀，現場滿目瘡痍，所幸整起事件未造成人員受傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

現場目擊民眾表示，撞入位置在用餐區剛好落地窗的位置，車子整個前半身都衝進超商裡頭，好險當時附近沒有人，不然後果不堪設想。駕駛友人低調表示，歐姓女駕駛21歲，剛考得駕照不久，開的是家人的車，據了解是她想停車，卻在停下後發現腳勾到不知煞車或油門，緊張之際拉扯卻造成用力踩踏，才衝進商店。

▲半個車身撞進超商中，現場滿目瘡痍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方表示，車禍發生約在4點多，整起事故未造成人員受傷，不過卻嚇壞女駕駛和超商店員，當時超商中有其他消費者，但所幸均未靠近撞擊區，目前女駕駛已前往警局製作筆錄中，詳細發生原因仍待進一步調查釐清。

▲斗南鎮今日下午發生一起駕駛欲停車，卻誤踩油門衝進超商，撞毀超商落地窗及商品展示架，所幸無人受傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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