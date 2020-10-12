LIVE／康軒女員工追「被離職」66萬資遣費　今下午2點開調解會

記者黃凱翊／綜合報導

康軒文教集團爆出向「吹哨者」女員工施壓離職，全國教師工會總聯合會日前喊話不排除發動全國教師抵制教材。雖然新北市府勞工局已在上月22日接獲申訴，但康軒與女員工雙方各執一詞，今日（12日）下午2時許勞工局將派人召開調解會議，商討後續處理事宜。此次調解會為閉門會議，雙方調解結束後，勞工局及女員工將出面說明調解結果，康軒則將發表書面聲明，《ETtoday新聞雲》記者也將在現場全程守候，即時提供最新調解內容。

▲康軒文教集團爆出向女員工施壓，逼迫女員工「被離職」。（圖／記者林育綾攝）

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康軒文教集團董事長李萬吉從大陸返台，在居家檢疫期間6次外出，遭重罰百萬，事後一名女員工卻被指為吹哨者，遭扣獎金、鎖電腦，甚至在公司電梯門口張貼紙條霸凌她，掀起外界討論。對此，康軒公關長許牧民日曾回應，「我們對於外界的關心都已經瞭解，會做妥善的處理。」而《ETtoday新聞雲》進一步詢問如今公司內是否還有人張貼外傳的「霸凌字條」？許牧民說「怎麼可能！」並強調連他自己都沒看到過，「其他同仁看到就馬上撕掉了」。

▲今日（12日）下午2時許勞工局將派人召開調解會議。（圖／勞工局提供）

但全教總11日跳出來表示，康軒僅以「會妥善處理」帶過，這是完全沒誠意的說法，因此發起初步抵制，並要求康軒集團在10月13日前，由董事長李萬吉親自出面，就違反防疫規定等一連串問題向社會大眾道歉並提出補救措施，否則14日起將發起全民全面抵制康軒行動。

據了解，新北市府勞工局已在9月22日接獲女員工申訴，並於10月6日前往康軒進行勞動調查，調查結果顯示，女員工有寫交接清冊，但沒有書面離職證明，公司則認定她是自行離職，雙方各執一詞。至於女員工是否能夠討回66萬元的資遣費，勞工局將在12日下午2時指派調解人召開調解會議，康軒方面也會派員配合，但如果調解不成，勞工方可循司法途徑解決，勞工局也會協助申請訴訟裁判費及律師費用補助。