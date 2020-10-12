下周要入伍！金六結學弟問卦「軍中必吃」　老鳥大推這款罐頭

▲當兵如果有熱門話題排行榜，「伙食」絕對在榜上。（示意圖／記者翁聖勳攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

當兵永遠是男生們的共同話題，尤其當準備入伍的懵懂學弟們求助的時候，學長總是可以分享過來人經驗。就有男網友在PTT的Gossiping板上表示，他下禮拜要入伍了，地點是在宜蘭金六結，想問軍中有什麼必吃跟必逛景點，忍不住問卦「軍中有什麼必吃的嘛（嗎）？」話題引發熱論。

貼文一出，馬上有許多學長熱心留言，「奧利多水」、「麥根沙士」、「好吃的都在小蜜蜂的小皮卡上」、「自己帶一包鹽進去吧」、「牛奶花生、神秘八寶粥、包子、小包裝王子麵」、「小蜜蜂的腿排、雞排、奶茶、蛋餅」、「你以為你有得選喔？什麼都得吃好嗎」、「金六結只能推滷汁了。」

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其中，不少人都提到一種罐頭跟一款飲料，「牛肉罐頭」、「紅燒牛肉罐頭」、「軍中牛肉罐頭意外的好吃」、「波爾茶、牛肉罐頭煮牛肉麵、阿鳳姐肉粽」、「波爾茶啦X，販賣機超便宜」、「波爾茶真的難找」、「波爾茶真的讚」、「波爾茶，葡萄柚口味真的不錯，外面很難買。」

另外，本站日前報導《學長說話了！當兵新訓必帶「10大神物」 內褲多帶幾件防被偷》，其中第3名就是「郵局金融卡」，除了可以拿來領錢之外，放假搭車回家時，可以直接刷卡買車票，免去身上帶大筆現金的風險。

第2名則是「備用內褲」，新訓期間基本上不會有時間可以好好洗內褲，而且大鍋水下去之後，白色的內褲就會越洗越黃，此外軍中也常常發生，內褲被偷走的情形。第1名當然就是「零錢銅板」，不管是要上營站或是投零食、飲料販賣機，都需要用到零錢，而且有些公共電話也是投幣式的。