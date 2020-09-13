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學長說話了！當兵新訓必帶「10大神物」　內褲多帶幾件防被偷

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▲當兵是許多台灣男生難忘的回憶。（示意圖／翻攝自Facebook／國防部發言人粉絲專頁）

▲當兵是許多台灣男生難忘的回憶。（示意圖／翻攝自Facebook／國防部發言人粉絲專頁）

記者施怡妏／綜合報導

台灣大部分男生都必須入伍服役，當兵向來也是男生茶餘飯後的熱門聊天話題，雖然現在當兵只需要4個月，但還是有很多人會很感到緊張、害怕。「DailyView網路溫度計」透過「KEYPO大數據關鍵引擎」調查，學長們點名入伍必帶的10大神物，檢查行李時別忘記這些東西，趕快記下來放進包包裡，才不會進去後才後悔當初怎麼沒想到！

第10名：爽身粉
遇到夏天晚上氣候悶熱，睡覺流汗容易長痱子，可以灑一下痱子粉在身上，若可以挑選有「涼感」功效的會更棒，但也要小心灑太多，可能會被學長電「抹這麼多是要炸雞排嗎！」

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第9名：凡士林
任何情況都可以使用，尤其是行軍時，穿到不合適的褲子，胯下不斷摩擦蛋蛋的痛只有男生才懂，這時候就可以抹凡士林，減緩不舒服的狀況，此外，平常皮膚乾燥、手裂時也都可以抹上一點。

第8名：各類藥品
有些人面對軍中高壓環境，飲食、作息的大幅度的改變，身體會有腸胃不適或是感冒的狀況，這時候就可以服用藥物來控制，但如果真的很不舒服，還是要第一時間告知班長，不要自己硬撐。

▲▼手電筒,急救包,急救箱（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲在黑暗中找東西時，手電筒就可以派上用場。（圖／取自免費圖庫pixabay）

第7名：手電筒
晚上就寢時，關燈之後可能臨時需要找東西，或是整理內務櫃，甚至是躲在棉被裡看東西，有一支小型的手電筒就很重要，而且要特別注意，不能夠太亮，體積越小越好；但也有人分享，有些情況下，班長不允許攜帶手電筒，實際上還是要看單位而異。

第6名：
當兵時會有很多閒暇時間，不能夠滑手機也不能夠睡覺，有些人還因此練就一身，無時無刻都可以放空的能力。然而，大部分的人會利用這些時間看書，之前要服一年兵役時，在軍中把整套金庸小說讀完都不是問題。

第5名：防蚊液
遇到夏天時，軍中常常會有很多蚊蟲，不想當紅豆冰的話，防蚊液是不可或缺的必需品，必須特別注意的是，要選擇「長校型」的防蚊液，因為在軍中根本沒有時間補，此外，也不要攜帶噴霧型的防蚊液，可能會被當成違禁品沒收。

▲▼手錶,看時間,上班族。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲現代人有了手機之後，很少用手錶看時間。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

第4名：手錶
現代人有了手機之後，越來越少人有攜帶手錶的習慣，看時間都直接看手機。在軍中手錶除了看時間之外，也可以當作鬧鐘來使用，若是有螢光功能的電子錶，在特別急需的情況下，還可以拿來照明應急用。

第3名：郵局金融卡
當兵的時候帶上一張具備Visa功能的郵局金融卡，除了可以拿來領錢之外，放假搭車回家時，可以直接刷卡買車票，免去身上帶大筆現金的風險，或是急需用錢時也不用跟別人借。

▲▼s男性內褲示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲內褲是男生當兵時必帶的物品，但學長提醒，「可以多帶幾件。」（圖／取自免費圖庫pixabay）

第2名：備用內褲
每個男生都一定會攜帶內褲，但有不少學長提醒，「可以的話盡量多帶幾件，甚至可以買免洗內褲」。新訓期間基本上不會有時間可以好好洗內褲，而且大鍋水下去之後，白色的內褲就會越洗越黃，此外軍中也常常發生，內褲被偷走的情形，如果多帶就不用擔心沒有內褲穿。

第1名：零錢銅板
多放一些零錢銅板在身上，在軍中是有很多好處的，不管是要上營站或是投零食、飲料販賣機，都需要用到零錢，有些公共電話也是投幣式的，不要傻傻的只帶紙抄跟金融卡，可能會失去投飲料販賣機的當兵唯一福利。

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