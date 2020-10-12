只差38公尺！基隆男無視斑馬線硬衝　下秒遭撞斷鎖骨還要賠3萬

記者黃翊婷／綜合報導

廖姓機車騎士去年10月14日上午7時許行經基隆市中正區正豐街，因為違停貨車擋到視線，沒有注意到違規穿越路口的吳姓路人，閃避不及撞上，雙雙掛彩送醫。不過，由於吳男並未依照規定走斑馬線穿越路口，不僅挨撞受傷，事後還被基隆地院法官依過失傷害罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲吳男離斑馬線不遠，卻選擇違規穿越路口。（示意圖／ETtoday資料照，非本案事發地點）

判決書中提到，張姓男子（已獲撤告）事發當天將貨車違規停在紅線上，廖姓騎士由正豐街往豐稔街方向行駛，因為視線被貨車擋住，沒有注意到穿越路口的吳男，等到人突然從車子旁邊冒出來，已經來不及閃避，當場撞上，人車倒地。

這一撞吳男右肩近端鎖骨骨折，廖姓騎士則受到右肩擦挫傷、雙手、左膝及左踝擦挫傷等傷害，他忍痛爬起來報警，並向到場處理的警員坦承自己就是肇事者，願意自首接受裁判。

不過，檢警進一步調查，發現挨撞的吳男其實是違規穿越路口，距離事發地點約38.3公尺的地方設有斑馬線，他卻不走，也沒有注意右側來車，才會發生車禍受傷，可見他的過失行為與騎士受傷具有相當的因果關係。

基隆地院法官認為，吳男雖然與廖姓騎士達成調解，但至今仍未賠償，考量到他有中度身心障礙證明，母親也不准家人協助賠償，最終依過失傷害罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。