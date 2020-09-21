男大生當選「衛生股長」氣炸！　掐提名同學脖子撞椅…下場出爐

記者黃翊婷／綜合報導

蔡姓男大生不滿被陳姓同學推選為衛生股長，一學期後重選改推舉對方一吐怨氣，沒想到卻被認為是「故意提名報復」，遭當眾掐頸撞椅，導致左臉頰擦傷。事後陳男道歉並同意賠償3600元，日前被基隆地院依傷害罪判處2500元罰金，得易服勞役，全案仍可上訴。

▲班上同學都沒有人想當衛生股長。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

判決書中提到，陳、蔡兩人二年級時是同班同學，因為班上「衛生股長」一職的工作很多，責任重且辛苦，向來是同學們避之唯恐不及的職務；但蔡男前一學期被推選擔任衛生股長，他認為是陳男和朋友投票所致，因此心生怨懟，2019年9月19日二年級學期開始重新選舉班級幹部，便推舉陳男一吐怨氣。

巧合的是，因為衛生股長一職沒有其他提名人，陳男隨即當選。他不滿蔡男「故意提名報復」，一時衝動當著全班師生的面，以右手拇指與食指自後方掐住蔡男頸部，再使力將對方的頭部壓撞到一旁的椅子上，直到導師出言喝止才放手。

▲衛生股長要負擔的工作很多。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本案無關）

蔡男左臉頰擦傷，他不甘受辱提起告訴。基隆地院法官認為，兩人是大學同班同學，並沒有深仇大恨，本來應該和睦相處，卻因為衛生股長的職務互生嫌隙，陳男還在眾目睽睽之下出手傷人，可見他個性衝動，行為實屬不該。

法官接著指出，考量到陳男已經道歉，到院調解時也同意賠償3600元，足見有悔過之意，只是蔡男突然將賠償金額提高到1萬元，甚至揚言同意就不原諒，寧願讓他留下前科，雙方才無法達成和解；考量到事發原因只是一場誤會，最終依傷害罪判陳男2500元罰金，得易服勞役，全案仍可上訴。