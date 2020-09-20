小朋友揮手「你先過」！駕駛照做秒吃2000罰單　網：最強的陷阱卡

▲小朋友示意「你先走」，駕駛照做下一秒悲劇了。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者趙蔡州／綜合報導

全國9月1日起進行交通大執法，加強取締包含「汽機車不停讓行人」等4大重點項目。一名網友在臉書「爆廢公社」分享一段影片，他當時行經一處路口準備右轉，當時正在過馬路的行人示意「你先過」，他沒有多想就加速通過路口，不料下一秒就被警方攔下開罰，讓他非常無奈。

事件發生9月4日下午4時許，原PO開車在一個路口準備右轉，碰上前方有一名男童正在過馬路，他原本減速準備要讓對方先行，不過此時男童卻突然停下腳步，揮手示意讓他先過，他沒有多想趕緊加速通過，不料下一秒就立刻遭警方攔下開罰。

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▲原PO仍被警方攔下開單。（圖／翻攝自爆廢公社）

影片中可以聽見，警方表示「我們現在在執行那個，全國取締違規部分」，儘管原PO解釋「我違規什麼，不是啊，是他叫我過啊，那個小朋友叫我過」，警方仍堅持「你還是要讓啊」並開出罰單。原PO事後在爆廢公社感嘆，「當行人示意讓你先行的時候，千萬不要，一樣會吃罰單。」

其他網友看了紛紛表示，「那個路人會不會就是看到有警察，才讓你過吧」、「我覺得，反正就是敵不動我不動，我才不要拿錢包開玩笑」、「行人覆蓋了一張陷阱卡，結束了這一局」、「好歡樂的套路」、「小朋友傑出的一手」、「你都開到他面前了，他敢跟汽車拼嗎，吞下去吧。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。