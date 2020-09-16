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母女走斑馬線險被撞！霸道駕駛零減速硬擠　她氣炸：再扯A柱啊

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▲▼母女走斑馬線差點被撞　駕駛被罵爆：A柱比龍柱還粗？。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲母女走斑馬線過馬路，差點就被車輛撞到。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者趙蔡州／綜合報導

汽車因為A柱死角造成的車禍事件時有耳聞，一名女網友在臉書社團「爆廢公社」表示，她9月15日開車行經某路口時，有一對母女正在走斑馬線通過，不料有一輛白色轎車轉彎急駛而來，而且完全沒有減速，嚇得母女2人緊急閃避，誇張的情況讓她怒說「要抓就該抓這種人，真的很白目！」

影片可以看見，一對母女走在斑馬線上準備通過路口，下一秒一輛白色轎車沒有減速，左轉後高速往母女2人逼近，直到快撞到人了，才稍為踩煞車停頓一下，但也讓母女2人嚇得緊急閃避。原PO生氣說，「要抓就該抓這種人，真的很白目，媽媽跟妹妹都嚇死了，我盡力抓車牌了，仍只有這樣的清晰度。」

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▲▼母女走斑馬線差點被撞　駕駛被罵爆：A柱比龍柱還粗？。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲當事人私訊感謝原PO幫忙檢舉。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO後來也補充，影片中過馬路的母親有私訊謝謝她，原來這一位媽媽當時帶女兒拔完牙要回家，沒想到差一點點就要被撞到，對方說「本來以為，駕駛要從我們後面轉過去，結果突然又踩好大一下，讓我嚇到叫出來」。原PO最後表示，影片已經拿去檢舉，希望可以讓這名惡劣駕駛受到教訓。

其他網友看了影片後表示，「這種過彎速度根本就不打算讓，遇到斑馬線慢慢開，很難嗎」、「我覺得開車的眼睛有問題，所以才有一堆柱，檢舉才能讓他記住斑馬線要減速」、「到底為什麼行人綠燈走斑馬線，然後還要怕被撞」、「根本不打算讓吧，逼行人自己閃啊」、「直接檢舉，沒什麼好談的，太扯了。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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