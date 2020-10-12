　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新店隨機殺人案死者父母獲179萬補償金　凶嫌提3鑑定欲逃死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

新北市新店區23歲的王姓男子，今年3月間與妻子因晚餐問題發生爭吵，竟隨機持刀刺死毫不相識的林姓男子。考量到死者是家中獨子，台北地檢署除了建請法院對王男處以最嚴厲之刑，另外也核准補償林父林母179萬元餘元，後續將盡力向凶手追償，避免淪為一人犯錯、全民埋單的窘境。

▲▼自稱「小鄭容和」的男子王秉華（綠衣），犯下隨機殺人案後，檢方4月15日依殺人罪起訴，建請最嚴厲之刑。（圖／記者孫于珊攝）

▲王男犯下隨機殺人案，他雖然坦承犯行，但還是透過律師申請3項鑑定試圖逃死。（圖／ETtoday資料照）

據了解，王男的戶籍設於台北市北投區，新婚後與妻子搬往內湖租屋居住；來自單親家庭的他3月13日因為晚餐問題與妻子發生爭吵，一氣之下竟然持刀隨機刺殺毫不相識的林男（33歲），導致對方臟器破裂、重傷身亡。

根據《中國時報》報導，死者林男是家中獨子，平時對父母相當孝順，卻突然在街頭遭人刺死，讓雙親難以接受，審議期間一想起這件事就崩潰落淚；台北地檢署依法將王男起訴，並向法官求處最嚴厲之刑（死刑），另外考量到死者家屬受到的精神痛苦，日前也予以核准補償179萬餘元的精神慰撫金、殯葬費用給林家人，縱使王男的去年總財產額為0元，後續仍會盡力追償，以免讓全民埋單他所犯下的錯誤。

▲▼ 新店隨機殺人案林姓死者父親 。（圖／記者羅志華攝）

▲林父曾對著鏡頭淚訴，「社會哪有需要這種人？」（圖／記者羅志華攝）

至於王男為何會做出這樣的脫序行為，王妻曾還原當天的事發過程，她提到，那天他們兩人前往新店採買，丈夫卻覺得做什麼事情都很不順，想到景美萬隆一家餐廳用餐，但他又有人群恐懼症，不想到餐廳吃飯，兩人討論一陣子後，他突然抓狂，開門衝下車持刀刺殺路人，「那時候我整個人嚇傻，覺得他人格分裂。」

王母事後也曾透露，兒子平常與一般人無異，只是遇到不如意的事情或是情緒壓抑，就會開始脾氣暴躁，「小時後有服用注意力不集中跟過動的藥物治療，國中的時候就沒有吃藥，一直到了高中發現無法睡眠，他自己跑去醫院看身心科，才知道有憂鬱症，不開心的時候會自己自殘割手腕。」

王母坦言，事發之後一直對林男家人感到很抱歉，第一時間想去探望又怕刺激到家屬，「事情發生的時候還是警察來家裡通知，我看到畫面時不敢相信這是我兒子，覺得他變了一個人！」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
鬼王司馬中原「6年前中風失憶」！　妻亡6子女翻臉…最新憔悴近
發票中1000元要扣4塊？他傻眼曝兌換過程　1.3萬留言洗版
回南部吃年夜飯！忘給公婆紅包她遭趕出家門...被逼視訊「下跪
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

回南部吃年夜飯！忘給公婆紅包她遭趕出家門...被逼視訊「下跪磕頭」

國1深夜車禍！2車撞護欄、分隔島2人傷　女駕駛蹲坐地上嚇壞

新店隨機殺人案死者父母獲179萬補償金　凶嫌提3鑑定欲逃死

付4萬上課！標榜跟「台灣賭神算牌」發大財　他一場說明會進帳百萬

word列印診斷書！保險經理糾百人假病詐保千萬　偽刻9間醫院章

回南部吃年夜飯！忘給公婆紅包她遭趕出家門...被逼視訊「下跪磕頭」

國1深夜車禍！2車撞護欄、分隔島2人傷　女駕駛蹲坐地上嚇壞

快訊／海軍官校新生收假未歸！新店安和路住家墜12樓亡　母崩潰哭

台北男象山爬到一半喊停…涼亭突倒地斷氣！疑太激烈「猝死」

賓士屁孩無照酒駕！起步700m連撞10車　警局內嬉鬧…聽賠償臉綠了

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

《新西遊記8》！殷志源變憤怒鳥：乾脆用替身　童話接龍「傑克與..」宋旻浩秒接「黃豆芽！」

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

彰化炕肉飯老闆「健美筋肉猛男」皮Q＋軟嫩適中！家傳4代好味道

在一起後感情變淡「沒有新鮮感」旅行＋少翻舊帳！他授7招返熱戀

新店隨機殺人案死者父母獲179萬補償金　凶嫌提3鑑定欲逃死

付4萬上課！標榜跟「台灣賭神算牌」發大財　他一場說明會進帳百萬

word列印診斷書！保險經理糾百人假病詐保千萬　偽刻9間醫院章

回南部吃年夜飯！忘給公婆紅包她遭趕出家門...被逼視訊「下跪磕頭」

國1深夜車禍！2車撞護欄、分隔島2人傷　女駕駛蹲坐地上嚇壞

快訊／海軍官校新生收假未歸！新店安和路住家墜12樓亡　母崩潰哭

台北男象山爬到一半喊停…涼亭突倒地斷氣！疑太激烈「猝死」

賓士屁孩無照酒駕！起步700m連撞10車　警局內嬉鬧…聽賠償臉綠了

偷吃台北人妻12次！旅館貓眼看到綠帽夫…軍人小王轉身跳下3樓

客人臨停隔壁買飲料！羊肉爐光頭男氣炸　暴打飲料店員工

沙德爾前身「蘇迪勒」曾重創台灣！　雙颱可能接力生成路徑曝光

台股飆逾百點！可望攻萬三大關　台積電漲1.32%

無任何症狀！　婦「1動作」揪出0.4公分早期乳癌　

植村秀X航海王聯名彩妝第2波！千陽號變眼彩盤、超限量喬巴公仔僅40隻

「陽明山芒花」如白浪來襲！避人潮搶先上山感受秋日夢幻

土耳其再派「能源探勘船」直驅地中海　挑釁希臘與歐盟

瘋電影／特務搞飛機　菜市場版的史密斯夫婦

新店隨機殺人案死者父母獲179萬補償金　凶嫌提3鑑定欲逃死

付4萬上課！標榜跟「台灣賭神算牌」發大財　他一場說明會進帳百萬

台北市4年砸近1億5千萬優化校園圖書館　35校閱讀環境整新

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

社會熱門新聞

快訊／海軍官校新生收假未歸！住家墜12樓亡　母崩潰哭

屁孩起步撞10車　聽賠償臉青了

偷吃台北人妻12次被抓姦！軍人冒雨3樓跳窗

象山爬到一半…台北男涼亭突倒地猝死

年夜飯忘給公婆紅包　她被逼下跪

餅乾店老闆違停凹是交大核准　警怒詐欺函送

大媽硬騎重機！　刮傷「2萬多安全帽」馬上閃人

客人臨停買飲料！羊肉爐光頭暴打員工

女三寶自撞起飛！BMW神反應魔性走位

80K徵助理要抱著必死決心　工作內容曝光

京華城乾屍僅剩臘皮　哥姊靠刺青認出弟

運將騷擾女學生　帶妳到KTV灌醉

快訊／象山爬到一半　男子身亡

國1深夜車禍！2車撞護欄分隔島2傷　女駕駛蹲坐地上嚇壞

更多熱門

相關新聞

阿兵哥裸奔　PO推特衝人氣下場曝

阿兵哥裸奔　PO推特衝人氣下場曝

張姓現役軍人今年4月與4名朋友相約到台北市中華路某KTV歡唱，結束後一時興起，竟然在大街上脫褲裸奔，還把影片上傳至推特（Twitter），結果觸犯妨害風化罪，日前被台北地檢署檢察官依法起訴。

查收賄案被施壓？高檢署一動作證實

查收賄案被施壓？高檢署一動作證實

北檢被爆上周五祕密就訊林佳龍

北檢被爆上周五祕密就訊林佳龍

北檢「偵查不公開」：若有人違反將依法處理

北檢「偵查不公開」：若有人違反將依法處理

獨／富商遭控夜店下藥性侵　鑑定結果傻眼

獨／富商遭控夜店下藥性侵　鑑定結果傻眼

關鍵字：

台北地檢署

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／海軍官校新生收假未歸！住家墜12樓亡　母崩潰哭

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

夫妻月收7萬！細數支出「每天都大吵」快離婚　

屁孩起步撞10車　聽賠償臉青了

半夜被鈴聲嚇醒！女主播見床底噁男嚇壞

楊丞琳、李榮浩分開200天！強忍「我會好好的」

山西財大爆諾羅病毒集體感染

虎斑貓偷渡高鐵「被車長請下車」

巴西辣模離奇失蹤！再現身變「赤腳裸體」

陳香菱被騙炮「300萬也被領光」

孫安佐半跪「幫爸爸洗腳」吐內心話！孫鵬含淚

飼主意外亡　牠守神主牌枯等3年

教召年限擬從退伍8年延長至15年　這年才登出注意了

又見機車衝國道！短裙妹「裙襬狂甩」

伴娘提裙狂奔！下秒「抱新郎激吻」新娘垮臉

更多

最夯影音

更多
女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過
陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面