新店隨機殺人案死者父母獲179萬補償金　凶嫌提3鑑定欲逃死

記者黃翊婷／綜合報導

新北市新店區23歲的王姓男子，今年3月間與妻子因晚餐問題發生爭吵，竟隨機持刀刺死毫不相識的林姓男子。考量到死者是家中獨子，台北地檢署除了建請法院對王男處以最嚴厲之刑，另外也核准補償林父林母179萬元餘元，後續將盡力向凶手追償，避免淪為一人犯錯、全民埋單的窘境。

▲王男犯下隨機殺人案，他雖然坦承犯行，但還是透過律師申請3項鑑定試圖逃死。（圖／ETtoday資料照）

據了解，王男的戶籍設於台北市北投區，新婚後與妻子搬往內湖租屋居住；來自單親家庭的他3月13日因為晚餐問題與妻子發生爭吵，一氣之下竟然持刀隨機刺殺毫不相識的林男（33歲），導致對方臟器破裂、重傷身亡。

根據《中國時報》報導，死者林男是家中獨子，平時對父母相當孝順，卻突然在街頭遭人刺死，讓雙親難以接受，審議期間一想起這件事就崩潰落淚；台北地檢署依法將王男起訴，並向法官求處最嚴厲之刑（死刑），另外考量到死者家屬受到的精神痛苦，日前也予以核准補償179萬餘元的精神慰撫金、殯葬費用給林家人，縱使王男的去年總財產額為0元，後續仍會盡力追償，以免讓全民埋單他所犯下的錯誤。

▲林父曾對著鏡頭淚訴，「社會哪有需要這種人？」（圖／記者羅志華攝）

至於王男為何會做出這樣的脫序行為，王妻曾還原當天的事發過程，她提到，那天他們兩人前往新店採買，丈夫卻覺得做什麼事情都很不順，想到景美萬隆一家餐廳用餐，但他又有人群恐懼症，不想到餐廳吃飯，兩人討論一陣子後，他突然抓狂，開門衝下車持刀刺殺路人，「那時候我整個人嚇傻，覺得他人格分裂。」

王母事後也曾透露，兒子平常與一般人無異，只是遇到不如意的事情或是情緒壓抑，就會開始脾氣暴躁，「小時後有服用注意力不集中跟過動的藥物治療，國中的時候就沒有吃藥，一直到了高中發現無法睡眠，他自己跑去醫院看身心科，才知道有憂鬱症，不開心的時候會自己自殘割手腕。」

王母坦言，事發之後一直對林男家人感到很抱歉，第一時間想去探望又怕刺激到家屬，「事情發生的時候還是警察來家裡通知，我看到畫面時不敢相信這是我兒子，覺得他變了一個人！」

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