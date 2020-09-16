在台北市過斑馬線「汽車大多會讓」超意外！　網肯定：最近很有感

▲原PO覺得台北市的汽車基本上都會讓路人先走。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

看到黃燈號誌、路上有行人，其實都應該停等和禮讓，但台灣很多駕駛反而是「闖快」，常讓路人倍感威脅。不過，就有網友在PTT的Gossiping表示，他發現在台北市中山區、大安區要過斑馬線，很常會被汽車禮讓，但一離開比較市中心的地方，就不太會被讓，忍不住問卦「有沒有台北市的汽車基本上都會讓路人？」

這位網友文中指出，他發現一件事情，「如果在中山區、大安區，你過斑馬線，很大的機率汽車會讓你過」，可是如果到萬華區，基本上汽車不太會讓行人。這個現象讓原PO好奇，「是因為台北市中心的人有水準，還是過馬路的人太多了？」畢竟若是一批路人一次過去，汽車也不敢撞過來，「有八卦嗎？」

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▲不少人讚賞台北市的駕駛素質很好。（示意圖／Pexels）

貼文一出，其他網友紛紛留言，「台北警察比較會管」、「過馬路的人多，不得不讓。不然變保齡球」、「在台北市走在斑馬線不要讓汽車先走，行人讓汽車先走，汽車會被開罰的」、「其實沒有，過馬路和日本差遠了，沒有紅綠燈的斑馬線，我在東區至少要等5分鐘沒車空檔才過得了」、「因為台北到處是警察跟監視器，人與人互相防備、檢舉。」

但是就有人對這個話題也很有感，「真的！但最近新北也有改很多了」、「我以前（開車）讓（行人先走）還會被後車叭叭，最近幾乎沒有了」、「認真說，之前去台北要讓汽車先走汽車還不敢走，去了2天只遇過一次一台計程車硬要鑽而已，反而最大的威脅是在人行道上狂飆的Youbike」、「我在中正區中山區，汽車9成會讓。」

許多網友則是大讚台北市用路人的交通觀念真的算不錯，「在台北市，行人走路很安心， 不需要花心力注意來車」、「看公車水準就知道了，台北市屌打新北和全台灣」、「三重到台北超有感」、「小黃我覺得比以前也進步多了。」不過也有人嘆「台北讓到有些行人不看車直接過」、「台北市真的抓的超認真的，沒事完全不想在台北市開車，隨便一張罰單都比車資貴。」