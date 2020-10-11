台中總站夜市驚爆違法經營！跳電後市府再補一槍：根本尚未核可

▲台中近日超人氣總站夜市竟違法，市府表示，最高將開罰10萬元。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中市近期最新、超人氣夜市總站夜市，開幕前就話題不斷。國慶連假首日開幕，占地千坪、300多個攤位進駐，引起大批民眾湧入逛夜市，但開幕第二天就發生停電，遭台電踢爆夜市是私接電源。台中市經發局甚至出面直言，總站夜市尚未經核准許可卻自行開幕，將蒐證並依據自治條例柔性勸導，若勸導無效，將開罰5到10萬元。

經發局表示，總站夜市業者於今年8月7日依台中市政府攤販集中區設置管理條例申請營運，目前尚未核准通過，正進行最後複審階段。經發局將發出勸導通知，要求業者檢討汽機車分流、停車空間、環境維護、空氣汙染及噪音等問題，嚴格把關相關配套措施，問題獲改善後，再依規審查，維護遊客及周邊住戶良好環境。

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▲台中超人氣總站夜市開幕沒幾天就傳出夜市違法營運、私接電源導致跳電等情事。（圖／記者游瓊華翻攝）



台電指出，台中捷運G0總站敦富夜市到現在都沒有正式申請用電，目前用電係自附近的的材料堆積場接電轉供使用，10日晚間的停電事故，是因為申請用電的用途和實際使用情形明顯不符，且用電量大幅超過申請用電量，不但影響電力系統穩定，也涉及民眾安全，台電公司已經要求夜市業者，應依實際用電名目及用電量辦理申請用電。台電將在業者完備合法申請手續後才會依約正式供電。

▲台中最新總站夜市。（圖／總站夜市提供）