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台中「總站夜市」根本沒核准！經發局稽查勒令停業：再偷跑按次罰

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▲▼台中「總站夜市」根本沒核准！經發局稽查勒令停業：再營業按次罰。（圖／台中市政府經發局）

▲「總站夜市」根本沒核准！經發局勒令停業。（圖／台中市政府經發局） 

記者許力方、游瓊華、白珈陽／台中報導

台中北屯區9日新開幕的「總站夜市」，吸引大批人潮，未料衍生周邊車輛違停、噪音汙染、塞車等問題，第二天更因突然大停電被網友罵翻。台電出面踢爆，夜市私接電源，經發局長張峯源11日親自前往開出6萬元罰單，隨後發布聲明指出，業者於8月7日依規申請營運核准中，目前還在最後複審階段，尚未通過。

總站夜市占地千坪、300多攤位，號稱五星級廁所挑戰全台最乾淨夜市，選在國慶連假開幕，不到3天就問題頻傳。為落實攤販集中區管理監督角色，市府經發局11日晚間6時，由局長張峯源親率團隊至總站夜市實施稽查蒐證，當面向夜市負責人說明相關法令規定，業者表示早在4月已承租土地，規劃設置營業，但因疫情影響延宕申請，由於有經營成本壓力，因此先行營業。

經發局表示，由於總站夜市未經核准許可卻於雙十連假開幕，依據自治條例第22條規定，當場處6萬元罰鍰，並命其立即停業，後續如繼續營業，則將按次處罰。

▲▼台中「總站夜市」根本沒核准！經發局稽查勒令停業：再營業按次罰。（圖／台中市政府經發局）

▲▼台中「總站夜市」根本沒核准！經發局稽查勒令停業：再營業按次罰。（圖／台中市政府經發局）

▲局長率隊前往總站夜市稽查，當場開出6萬罰單：再營業按次罰。

夜市負責人葉詹嚴11日晚間也出面受訪，委屈地說「考量經營成本壓力，還有攤販也有生計壓力，所以不得不偷跑，但該罰讓政府罰，接受輔導，如需要休市也沒關係！」他說，這塊土地4月就開始出租，但受到疫情影響，延後到10月才營運，中間已經支付數百萬成本，原以為10月9日會核准通過，未料來不及，對社會造成影響感到抱歉。

葉詹嚴坦言，未來考慮休市，重整把該做的事情做好，不要造成社會的負擔，「把總站夜市做起來，也希望市府輔導協助把這個夜市合法化！」

儘管風波連連，但總站夜市11日仍吸引大批人潮，記者到場觀察，人潮多到溢出夜市外圍，許多人根本進不去夜市。張峯源表示，現在總站夜市的許可證已進入複審階段，預料一個月之內就會發放下來，但這段時間業者不可營業，若再偷跑，抓到一次罰一次，每次罰5到10萬元。

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