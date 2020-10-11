邰智源「賀國慶」被側翼出征！呱吉傻眼：要把台灣兩字縮多小？

▲藝人邰智源PO文祝賀國慶，總統蔡英文也在底下回應。（圖／翻攝自泱泱臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

藝人邰智源10日在臉書、IG上發文祝賀雙十國慶，卻被部分網友狂酸、起底，逼得邰智源留言回應「我們國家生日為什麼不能講，父母親生日不能慶祝，只能認賊作父嗎？蛤」對此，議員邱威傑（呱吉）也在臉書喊話，表示邰智源愛台灣是真真切切的事實，不懂側翼要將把台灣這兩個字縮到多小才覺得開心？

邰智源10日在臉書PO文說，「祝願我們國家風調雨順，國運昌隆～溪流雖小但水流湍急；充滿活力，生生不息！小溪的魚悠遊自在，力爭上游，為生存而奮鬥！海洋雖大但鯊魚你進得來嗎？虫合～祝中華民國萬歲！台灣自由民主萬歲！」

該文PO出後吸引11萬粉絲按讚留言，分享次數高達1508次，甚至連總統蔡英文都到底下留言回覆「今天是中華民國國慶，台灣的民主、自由是我們最珍視的價值，一起努力。」

沒想到，邰智源的言論讓不少側翼網友氣炸，質疑他曾在綜藝節目上不斷嘲諷民進黨執政，此刻卻在國慶日發文祝福，因此留下許多攻擊言論。

▲有側翼網友認為邰智源曾在綜藝節目上諷刺民進黨，因此不是真心祝福國慶。（圖／翻攝自郝龍斌臉書、YouTube）



對此，邱威傑直呼傻眼，「邰哥私下跟我聊啥，因為沒得到他的同意，我不好亮出來。但是他愛台灣是真真切切的事實，留在台灣打拼講台灣的話，還需要多少的證據？」

「到底是要把台灣這兩個字縮到多小才覺得開心？」邱威傑調侃地說，「拍一日幕僚就是柯粉，一日憲兵就是假英粉，這種邏輯真是太讚。」

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