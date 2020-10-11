　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邰智源「賀國慶」被側翼出征！呱吉傻眼：要把台灣兩字縮多小？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼泱泱《一日憲兵》。（圖／翻攝自泱泱臉書）

▲藝人邰智源PO文祝賀國慶，總統蔡英文也在底下回應。（圖／翻攝自泱泱臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

藝人邰智源10日在臉書、IG上發文祝賀雙十國慶，卻被部分網友狂酸、起底，逼得邰智源留言回應「我們國家生日為什麼不能講，父母親生日不能慶祝，只能認賊作父嗎？蛤」對此，議員邱威傑（呱吉）也在臉書喊話，表示邰智源愛台灣是真真切切的事實，不懂側翼要將把台灣這兩個字縮到多小才覺得開心？

邰智源10日在臉書PO文說，「祝願我們國家風調雨順，國運昌隆～溪流雖小但水流湍急；充滿活力，生生不息！小溪的魚悠遊自在，力爭上游，為生存而奮鬥！海洋雖大但鯊魚你進得來嗎？虫合～祝中華民國萬歲！台灣自由民主萬歲！」

該文PO出後吸引11萬粉絲按讚留言，分享次數高達1508次，甚至連總統蔡英文都到底下留言回覆「今天是中華民國國慶，台灣的民主、自由是我們最珍視的價值，一起努力。」

沒想到，邰智源的言論讓不少側翼網友氣炸，質疑他曾在綜藝節目上不斷嘲諷民進黨執政，此刻卻在國慶日發文祝福，因此留下許多攻擊言論。

▲▼郝柏村辭世，邰智源曾多次模仿。（圖／翻攝自YouTube）

▲有側翼網友認為邰智源曾在綜藝節目上諷刺民進黨，因此不是真心祝福國慶。（圖／翻攝自郝龍斌臉書、YouTube）

對此，邱威傑直呼傻眼，「邰哥私下跟我聊啥，因為沒得到他的同意，我不好亮出來。但是他愛台灣是真真切切的事實，留在台灣打拼講台灣的話，還需要多少的證據？」

「到底是要把台灣這兩個字縮到多小才覺得開心？」邱威傑調侃地說，「拍一日幕僚就是柯粉，一日憲兵就是假英粉，這種邏輯真是太讚。」

►戴口罩也不會掉妝的素顏霜5.2折輕鬆入手

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
短裙妹「騎機車上國道」！吸音牆旁馬尾狂甩…駕駛經過笑了
戴口罩也不會掉妝！這款素顏霜「5.2折輕鬆入手」
陸偵破百起台灣間諜案！公布戴頭套畫面
金正恩痛哭道歉攏是假！韓媒抓包「戴瑞士名錶」：鱷魚眼淚
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林為洲提黨名「去中國」　陳雪生嗆：那我就退黨、不玩了

邰智源「賀國慶」被側翼出征！呱吉傻眼：要把台灣兩字縮多小？

打造北市深度旅遊！柯文哲：1600萬人因不能出國「被迫」去東部外島

德國報導台灣國慶！蔡英文登黃金8點時段　33秒7關鍵字一網打盡

快訊／共機在國慶前後6天擾台　11日派運8進入西南空域

傳中科院迅聯系統研發卡關　海軍駁斥：與事實不符

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

游盈隆肯定國民黨提「台美復交」：一石二鳥Good shot！

晶片身分證補發原1200　內政部：資安成本高…考量民眾負擔改900

蔡正元比喻國慶日是生產日　但「1月1日報戶口」也有問題

耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

Ella.鄭元暢狂回憶《薔薇之戀》　忘了角色名...大喊：快40歲不能忘東西嗎

一年一度的獵戶座流星雨來了！10／20、21晚上「每小時20顆起」

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

李宰旭全能打工仔「連頭都會洗」　明明是受害者..卻變高雅羅金主

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

楊超越很會Freestyle「被封為說唱歌手」　Battle 187cm劉宇寧：腿長像踩高蹺！

林為洲提黨名「去中國」　陳雪生嗆：那我就退黨、不玩了

邰智源「賀國慶」被側翼出征！呱吉傻眼：要把台灣兩字縮多小？

打造北市深度旅遊！柯文哲：1600萬人因不能出國「被迫」去東部外島

德國報導台灣國慶！蔡英文登黃金8點時段　33秒7關鍵字一網打盡

快訊／共機在國慶前後6天擾台　11日派運8進入西南空域

傳中科院迅聯系統研發卡關　海軍駁斥：與事實不符

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

游盈隆肯定國民黨提「台美復交」：一石二鳥Good shot！

晶片身分證補發原1200　內政部：資安成本高…考量民眾負擔改900

蔡正元比喻國慶日是生產日　但「1月1日報戶口」也有問題

絕不只是「純友誼」！6種情況發生別再騙自己：被朋友誤會、獨處緊張

李孟居「282號」囚服畫面首曝光　潛入深圳偷拍武警集結遭關押

周興哲爆分手趙岱新…最美主播「IG埋伏筆」　6歲差姐弟戀認爭吵

中職／樂天輸球兄弟年度封王　總冠軍賽有4場主場優勢

劉在錫自費幫嚴正化報歌唱課！暖舉網讚爆：想成為他公司的藝人

林為洲提黨名「去中國」　陳雪生嗆：那我就退黨、不玩了

別人家毛孩都我麻吉！郵差送信「左擁右抱」　合照羨煞10萬人

2020新北友好品　第一屆特色商品「新北隊」成軍

遇到連假就緊張！專家揭「假期憂鬱症」原因…6招克服走進人群

新北貢寮卯澳灣魚苗放流　侯友宜：攜手守護海洋資源

尋芳高清片！嫖客「鐵支路」挨家詢價　賣淫女一見狂擠「渾圓」：保證值回票價

政治熱門新聞

國民黨石獅沒眼珠…原主來電討回

「國慶金釵」成絕響　蔡英文：不要再叫她們金釵！

「特勤吳彥祖」變白了穿西裝　離開韓國瑜後最新動態曝

陳佩琪嗆林飛帆：直接承認為生計選票而雙標

陳致中這招測路平　網友：高雄人好騙

賴品妤美照走鐘　網友狂「上香曾玟學」

國慶連假共機全勤擾台！　20分鐘內來兩次連6天報到

陳吉仲備詢拍桌　王世堅：什麼態度

家長擔心小孩當兵　沈富雄：不會打

共機在國慶前後6天擾台　11日派運8進入西南空域

應付共機已花255億！前陸委會副主委曝背後目的

德國報導台灣國慶！蔡英文登黃金8點時段

王育敏批蔡英文：迴避勞保勞保

吳敦義大罵丁允恭：講了連我的嘴巴都會被髒！

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

60億男星爽開後宮！「極樂4人行30年」

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

路上驚見4輪Gogoro！他看傻：特斯拉？

國慶日台灣藝人全噤聲…「這8藝人」霸氣開口網讚爆！

伴娘提裙狂奔！下秒「抱新郎激吻」新娘垮臉

大媽硬騎重機！　刮傷「2萬多安全帽」馬上閃人

《我的婆婆》劇情大反轉！　他比「一哥」先悲劇

他Gogoro被撞倒「挨轟敲詐」！網秒懂：變孝子

國小女26樓墜落！冷靜放手慘死…驚悚畫面曝

5歲飛飛翔翔超速長高「超過190cm陳建州的腰」

小馬1個月減8kg「鮪魚肚變8塊肌」！秘訣公開

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

韓女團被騙拍「丁字褲照」曝內幕

路上看到機車煞車燈恆亮　網批恐藏危機

姜素拉剪短髮！結婚1個月「妝容變了」

更多

最夯影音

更多
耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤

耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤
女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」

陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

Ella.鄭元暢狂回憶《薔薇之戀》　忘了角色名...大喊：快40歲不能忘東西嗎

Ella.鄭元暢狂回憶《薔薇之戀》　忘了角色名...大喊：快40歲不能忘東西嗎

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面