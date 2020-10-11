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社會 社會焦點 保障人權

機車逆上公車道遇警攔停！碎唸騎士抓狂了　跳針嗆：開就對了

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記者張君豪／台北報導

台北市大安警分局交通分隊邢姓警員，昨天國慶日下午1點半左右巡邏行經新生南路一段，發現一名王姓民眾騎機車，行經新生南路一段南往北方向時，卻違規行駛公車專用道，警員立即上前攔停取締，但王姓騎士疑似情緒激動，不但失控拒絕提供證件，也拒絕簽收罰單，甚至當場氣得跳針「開就對了！開就對了！」

▲國慶日當天北市發生騎士逆向騎公車專用道卻暴走跳針嗆警情事。（圖／記者張君豪翻攝）

▲國慶日當天北市發生騎士逆向騎公車專用道卻暴走跳針嗆警情事。（圖／記者張君豪翻攝）

警員擔心他情緒失控出現不理性行為，確認身分開單後，隨即讓他離去。大安警方表示，交通分隊邢姓員警，於10月10日13時30分許行經新生南路一段117號時，見王姓民眾騎乘機車沿新生南路一段南向北違規行駛公車專用道，邢員旋即上前攔停取締，欲以違反道路交通管理處罰條例第45條第1項製單舉發。

結果王姓騎士神情激動大聲咆哮、不願意出示證件及不配合查證身份，後經警方使用手機載具，查詢警政系統確認王姓駕駛身分及駕照資格後告發，王民現場拒絕簽收交通違規通知單，警方依法告知應到案時間及處所後，由王民自行離去。

王姓騎士過程揚言檢舉邢姓警員，警員淡淡回應：「反正我快退休了、隨便你」王男立刻抓狂，不但拒絕接受罰單，頻頻跳針怒嗆「開就對了！」連續嗆警10多次，警方擔心他的身體狀況，確認他身分製作罰單後隨即讓他離去，過程遭路過民眾拍下PO上臉書社團引發討論。

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