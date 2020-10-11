美國選舉民調出爐！川普遠落後拜登12%...出現4年前「致命巧合」

記者羅翊宬／綜合報導

距離美國總統大選剩不到一個月，然而有民調指出，現任總統、共和黨籍候選人川普在各個領域的支持度仍落後民主黨籍候選人拜登。而另人會心一笑的巧合是，川普在2016年與希拉蕊對決時，10月份的民調也是輸了12%，一個月後卻還是成功入主白宮。

▲川普在各項民調中落後拜登12%。（圖／達志影像／美聯社）

根據《美國廣播公司》（ABC）的報導，其與《華盛頓郵報》（The Washington Post）委託研究機構展開全美隨機抽樣調查。在註冊選民（Registered Voters）中，川普以43%的支持度落後拜登的53%；而在有意願投票的選民（Likely Voters）中，川普同樣以42%的支持度落後拜登的54%。

報導分析，其實在川普確診新冠肺炎（COVID-19）後，民眾對其抱持的信任度更加降低，病毒有可能成為拜登擊敗川普的重要指標。高達3分之2的受訪者認為川普未如實做好防疫，有高達6成民眾對於川普在防疫的談話上表達不信任、且不贊同川普政府的防疫措施，另外有73%的民眾甚至擔憂親友確診。

報導也指出，拜登在婦女、無黨籍、溫和派人士、少數族裔、性少數等族群尚有勝過川普的絕對性優勢，雖然在川普與拜登在男性族群皆取得48%的支持度，但在爭奪婦女票上，川普僅佔36%，遠遠落後拜登的59%。

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