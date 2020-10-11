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疑霸凌吹哨者…懷胎9月孕婦曾被康軒「要求離職」！壓力大到昏倒

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▲▼ 康軒文教事業董事長李萬吉從大陸返台未遵守居家檢疫規定。康軒文教事業大門還有防範新冠病毒相關告示。（圖／記者林育綾攝）

▲ 康軒文教事業董事長李萬吉從大陸返台未遵守居家檢疫規定。（圖／記者林育綾攝）

記者林昱萱／台北報導

康軒文教集團董事長李萬吉從大陸返台，卻在居家檢疫期間6次外出，遭重罰百萬，而事後一名女員工被指為吹哨者，遭扣獎金、鎖電腦，還在公司電梯門口貼霸凌紙條。此外，事實上康軒在2012年也被傳出一起，要求一名陳姓孕婦自動離職之事件，而法院審理後，認定康軒不僅要讓陳女復職，還得賠償40萬餘元的薪水、撫慰金。

判決指出，陳姓女編輯主張，自己於2010年開始就在康軒擔任文字編輯，而在懷孕3個月時，就已經向主管通報，而任職以來戮力工作，善盡職責，未曾懈怠，懷孕期間也配合派遣，2度到新竹支援說明會，而懷孕期間醫生也建議她需臥床休息，但她考量編輯人員尚未到職緣故，擔心請假影響工作進度，忍著懷孕身體不適，仍努力辛勤工作未請假。

不過，陳女的組長、經理卻以其考績未達標準，希望她為公司及主管著想等理由，要求陳女自動離職，而事發當時，陳女已經懷孕36週，實在難以承受如此巨大的壓力，當日晚上就因失眠而有出血現象，也被醫生診斷出有早產跡象，應該臥床安胎到預產期，而陳女據此向主管申請產假，未料卻被駁回，而陳女也說，當時主管還逼她，事先預擬好內容，表示同意休完產假後至公司辦理離職之書面文件。

對此，陳女主張，由於並未被核准，因此自己只得拖著懷孕，且有早產跡象的不適身體天天到公司，而主管一再要求自己去上線申請離職。此外，陳女也說，主管還將她帶去見人事部協理，對方要求她當天一定要選擇自動離職或資遣，如果不做出選擇，就不能離開會議室。

對此，陳女因為不堪承受壓力，突然暈倒在公司人事部門，被送到醫院之後，醫生決定緊急為其剖腹產，而陳女之後也併發產後憂鬱症，久久未能痊癒。另外，陳女也主張，當時書面文件都是受到脅迫而簽立，且不符合離職手續，聲明公司應該確認兩造雇傭關係存在等，同時要求公司應該付精神損失、薪資、育嬰津貼等。

對此，康軒則表示，陳女任職公司期間表達不佳，經與主管溝通協調後，自願簽署書面文件，同意於休完產假後，辦理離職手續。另外，康軒也辯稱，請過產假的女員工多達數十人，其中6人還曾因為二次懷孕生產，所以請了兩次產假，而公司為了照顧女性員工，軍都有依規定給予女性員工產假，並無懷孕歧視。

法官認為，陳女簽署之前，主管即以其考核不佳為由，要求其自動去職，而陳女雖表示不願自動離職，然主管仍以陳女產假期間人手不足為由，要求陳女提出離職的時間點，陳女才會提出請完產假後再行離職之方案，但仍表示要思考，而當時的會談，主管也均向其表示這只是一個會議紀錄，非自願離職之文件。

對此，法官審理後，確認陳女與康軒的雇傭關係存在，且康軒應給付陳女新台幣40萬4777元，且自陳女復職之日止，按月於次月5日前，給付她新台幣3萬966元；按月提繳新台幣1908元，儲存於勞工保險局設立之原告退休金個人專戶，全案確定。

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