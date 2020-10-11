收假日午後國道開始塞了！　國5北上一度紫爆「時速不到20km」

記者賴文萱／台北報導

國慶連假進入尾聲，今（11）日收假日午後北上多處路段開始壅塞，下午3點，國5宜蘭-頭城北向路段北上路段「紫爆」，時速不到20公里。高公局指出，今日交通量為113百萬車公里，午後9路段將會壅塞，預估要到晚上才能疏解。

▲收假日午後，國5宜蘭-頭城北向路段北上路段紫爆，時速不到20公里。（圖／高公局）

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▲國慶收假日，國5午後紫爆，時速不到20公里。（圖／高公局）

根據高公局路況，下午3點，國5北上路段呈現車多壅塞的狀況，其中在宜蘭-頭城北向路段時速更不到20公里；國1湖口服務區-湖口北向路段，同樣也出現塞車狀況，時速僅30公里，另外，龍潭-大溪北向路段時速為43公里，其餘西部國道路況則大致順暢。

▲連假最後一天中午過後，國3北返車潮湧現，龍潭到大溪時速約37公里。（圖／翻攝高公局網站）

▼國5北返車潮午後湧現。（圖／翻攝高公局網站）

高公局路況預報員陳恩柔指出，國5宜蘭至坪林路段出現車多壅塞狀況，預計這樣的情形將持續至晚上8點才會疏解；中部路段國1西螺-埔鹽、南屯-后里等路段，在中午用餐過後車潮逐漸湧現；國3北向路段則是在下午3點過後車流量會開始變多。

10/11（日）易壅塞路段、時段

國1

⚫下午北向

15-18 時西螺-埔鹽系統（4倍）

15-18 時南屯-后里（4倍）

16-18 時新竹系統-竹北（4倍）

國3

⚫下午北向

16-18 時關西-大溪（4倍）

16-18 時大山-香山（4倍）

16-18 時竹山-中興（3倍）

16-18 時霧峰系統-霧峰（3倍）

國5

⚫下午北向

10-20時宜蘭-坪林（7倍）

國6

⚫下午西向

16-18 時 舊正-霧峰系統（3倍）

▼國慶收假日路況預報圖。（圖／高公局提供）

今日相關疏導措施包括：14-21時國5北向高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3西濱北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

至於省公路收假日路況部分，公路總局表示，今日為國慶連假最後一天，至中午12時止，省道主要路段台9線蘇花改、南迴改及台61線西濱快速公路交通大致良好，另台2線大武崙及淡水路段、台62線瑪陵隧道及台9線礁溪路段已出現車多情形，預估下午省道主要路段及國內各大風景區路段將會有局部車多或壅塞。

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