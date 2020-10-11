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智慧咖啡機「連網未加密」　成駭客入侵索財絕佳目標

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實習記者陳妙津／綜合報導

現在連智慧咖啡機都可能被駭！網路安全軟體公司Avast高級研究員赫倫（Martin Hron）近日發明一項技術，可以入侵智慧咖啡機植入勒索軟體，藉以索取財物，不幸被選上的咖啡機不但無法使用，還會持續啟動、不斷噴出熱水，並發出蜂鳴聲等，迫使受害者掏錢「贖機」。

據《福斯新聞》報導，赫倫利用marter公司的咖啡機做為測試，該款機器可以用智慧型手機或平板遙控來煮咖啡，但赫倫透露，咖啡機一旦打開，便會開始連接Wi-Fi，但過程中幾乎沒有任何加密、授權或驗證程序，形成一個入侵漏洞。

▲▼被赫倫用來示範勒索軟體的Smarter咖啡機。（圖／截取自Smarter官網）

▲被Avast高級研究員赫倫用來示範勒索軟體的Smarter咖啡機。（圖／截取自Smarter官網）

赫倫表示，咖啡機缺乏任何形式的安全保護，任何能訪問網路，並取得咖啡機IP位置的人都能控制它，一旦植入他所研發的勒索軟體幾乎毫無反抗之力，受害的咖啡機跳出勒索訊息後，不僅不能使用，還會持續啟動研磨機，不斷噴出熱水，並發出聒噪的蜂鳴聲，「我們認為這足以嚇到任何人，讓他們感受到巨大壓力。」

想成功拿回咖啡機的控制權除了出錢「贖機」外，唯一能做的只有拔下電源插頭。不過赫倫開發出該軟體是個意外之舉，原先他想駭入咖啡機用以採礦（加密貨幣），但因為CPU太慢了，才轉念製成勒索軟體。

好在赫倫測試的咖啡機是2017年前製造的，而Smarter已經在2017年時對設備安全性進行重大升級，所有可連網的智能產品都通過了網路安全認證。Smarter表示，「2016年售出的第一代機型不多，也已經停止更新，但若客戶遇到問題，我們都將進行審查，並持續提供必要的客戶服務。」

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