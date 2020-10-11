美國防部注資6億美元　開展5G網路技術應用軍事實驗

▲5G網路技術應用發展是美國國防現代化計畫的基礎推動力。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國國防部宣布，將注資6億美元給境內5個軍事基地，進行5G網路應用軍事的試驗，內容包括無人機、機器人與生物識別技術應用，以及虛擬實境作戰訓練等，測試5G網路在戰事中的潛在應用及聯繫能力，這也是全球最大針對5G兩用的全面測試。

規劃中的5個軍事基地分別為加州聖地牙哥海軍基地、猶他州希爾空軍基地、喬治亞州奧爾巴尼海軍陸戰隊後勤基地、華盛頓州路易斯麥克喬德聯合基地，以及內華達州拉斯維加斯奈利斯空軍基地。選擇原因為這些基地具備成熟光纖網路及無線基礎設施，也能進行後續更新，為共享頻譜實驗提供受控的有利環境。

華盛頓州路易斯麥克喬德聯合基地將利用AT&T 5G網路服務，配合三星提供設備，進行連接虛擬實境與擴增實境的作戰訓練。而加州聖地牙哥海軍基地將以5G網路，開發智慧轉運倉儲系統，專注於與海軍部隊岸上設施間的物資運輸，提高海軍後勤效率，並將利用無人機、機器人與生物識別技術。

喬治亞州奧爾巴尼海軍陸戰隊後勤基地則將開發智能倉儲，專門收納及維護軍用車輛。內華達州拉斯維加斯奈利斯空軍基地將針對太空、航太空間的5G網路連接應用做提升，增強指揮及控制能力，同樣也使用AT&T提供5G網路資源。

而猶他州希爾空軍基地則開發空軍雷達系統與5G網絡服務共享頻譜串接，並且與Nokia合作開發大功率天線系統，導入與Ericsson合作的5G頻譜技術，為美軍偵察能力提供更有效幫助。

細部合作項目還包含GE Research提供5G網路即時物件追蹤系統，輔助設施建模及分析預測，以及Vectrus提供業界領先的庫存管理、網路安全技術、機器人感測，以及Deloitte提供的自動化技術，此外還包含由BAH提供人工智慧技術等應用資源。

5G網路技術應用發展不僅作用於新世代的產業發展，也是美國國防現代化計畫的基礎推動力，透過大規模測試超前部署，得以強化軍事能力，維繫軍事強國的領袖地位，未來還將陸續公布更多實驗基地。