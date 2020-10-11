全球首例！德州男染新冠無呼吸道症狀　但說話行走困難

▲該名患者起初就醫時的症狀，為嘔吐、說話含糊不清，走路不穩，讓醫師以為是中風。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中人物並非新聞所述之個案）

記者詹雅婷／綜合報導

美國德州一名30歲男子確診新冠肺炎，在沒有發燒、咳嗽、胸痛等典型症狀的狀態下，有了說話、行走困難的狀況，也就是小腦功能失調。儘管已知部分染疫患者會出現神經方面的問題，但研究人員表示，這是全世界第一起罹患急性病毒性小腦炎，但沒有出現其他症狀的個案。

南華早報報導，該名患者起初就醫時的症狀，為嘔吐、說話含糊不清，走路不穩，讓醫師以為是中風；經檢查，病患頭部並沒有出血，但X光顯示上肺部有輕微發炎，歷經核酸檢測（PCR）才確認染疫。住院10日後，他的精神系統症狀日益改善，且沒有出現任何呼吸道症狀，只是出院時仍無法獨自行走。

此個案研究9日被刊登在《美國急診醫學期刊》。德州大學健康醫學中心的波夫羅（Adriana Povlow）及奧爾巴赫（Andrew Auerbach）指出，確診病患罹患急性病毒性小腦炎，但卻沒有伴隨其他呼吸道症狀，屬於全球首例。

▲新冠疫情蔓延全球各國，迄今造成百萬人喪命。（示意圖／取自免費圖庫Unspalsh）

報導指出，在新冠疫情爆發地武漢有超過三分之一的確診患者，出現意識受損、癲癇發作、嗅覺視力喪失、神經疼痛或其他神經系統疾病，而全球各地其餘染疫人士在接受治療出院後，也有頭腦混沌、注意力不集中等「腦霧」（Brain fog）症狀，且時間長達數月，大多數為年長者。

目前已知該名30歲患者沒有被其他病毒感染，體溫正常穩定，血液各項指標均在正常值範圍內。研究人員表示，病患狀況也顯示如今醫療人員所面臨的挑戰，「最重要的是，急診醫師要知道，新冠肺炎臨床表現可能有許多種，要保持高度懷疑。」

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