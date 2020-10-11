洛杉磯線上雙十國慶　美國政要現身挺台：民主經濟讓世界效法

▲20多位美方政要、南加僑領以及友邦代表一同慶祝中華民國生日快樂。（圖／翻攝自臉書／駐洛杉磯辦事處）

文／中央社記者林宏翰洛杉磯10日專電

受疫情影響，駐洛杉磯辦事處今年改在線上舉行雙十國慶活動。20多名美國政要、南加州僑領及友邦代表以視訊方式現身，祝中華民國生日快樂，表態力挺台灣。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處今天透過YouTube、臉書發表約40分鐘的線上國慶影片，11名聯邦國會議員、9名地方首長、5名州議員、5名僑胞領袖、4名友邦代表錄影致詞。

聯邦眾議院財政委員會「投資者保護、企業暨資本市場小組」主席薛曼（Brad Sherman）祝賀詞表示：「本人曾在洛杉磯與台北會晤蔡總統與其前任領袖，期待有朝一日，本人與國會同僚有機會在華府歡迎台灣政府高層官員。」

聯邦眾議院「自由連線」主席畢格斯（Andy Biggs）表示，雖然今年無法在華府的雙橡園慶祝雙十節，但他相信很快能再與台灣朋友見面。他說：「台灣充滿活力的民主，強勁有力的經濟，足為東亞乃至世界各國效法。」

華裔聯邦眾議員趙美心發言強調，台美之間強勁的貿易關係使雙方受益，她呼籲各國加強與台灣貿易關係，她今年投票支持「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」敦促美國政府協助台灣加強與其他國家關係。

台裔聯邦眾議員劉雲平稱讚台灣防疫貢獻：「台灣曾警告世界這病毒具高度傳染性且人傳人，不像其他部分國家企圖壓制訊息、誤導全世界，台灣憑藉醫療專業及開放社會，成功防治疫情，我們有很多地方可以向台灣學習。」

亞利桑那州長杜席（Doug Ducey）、新墨西哥州長葛里向（Michelle Lujan Grisham）分別以賀狀表達祝福。鳳凰城市長加勒戈（Kate Gallego）提到去年訪台受到熱情接待，感謝台灣在疫情期間捐贈的防疫物資。

洛杉磯郡長巴傑（Kathryn Barger）在祝賀詞中提到，洛杉磯台美商會近期完成了捐贈百萬片口罩的任務，當全世界共同面對疫情，台灣對洛杉磯的弱勢居民與第一線抗疫英雄做出了大貢獻。

駐洛杉磯辦事處長黃敏境7月到任以來，首次在洛杉磯主持國慶活動，他在10分鐘的英語演說中提到，過去一年台灣展現韌性，達成多項民主成就，包括年初總統大選超過1400萬張選票，表達對民主的堅持、反對中國所謂「一國兩制台灣方案」。

黃敏境表示：「自由民主是台灣的DNA。」政府的責任是把台灣民主推向下一個階段，打造一個沒有被意識形態綁架的「團結的民主」，打造一個可以回應社會與經濟問題的「有效率的民主」，打造一個能夠實質照料人民的「務實的民主」。