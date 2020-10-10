陳佩琪酸林飛帆：直接承認生計考量　換了位置換腦袋

▲陳佩琪、林飛帆。（合成照／翻攝陳佩琪臉書、記者周宸亘攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨副秘書長林飛帆2012年反對馬政府開放瘦肉精美牛，如今護航蔡政府開放瘦肉精美豬，被國民黨批雙重標準，林飛帆也回嗆「口水仗無助於食安把關，且民進黨政府是在符合國際標準規範下開放」。對此，台北市長柯文哲妻子陳佩琪10日批評，他就直接承認因生計或選票考量，不得不換了位置就換腦袋。

陳佩琪在臉書表示，某位以前反萊豬的社運人士，現在為執政黨的萊豬進口政策護航， 辯稱當時政府沒說要符合國際標準才反對，現在政府說要符合國際標準， 就不反對， 甚至極力護航，這種說法在媒體發達的時代很容易被打臉，很多人跳出來說2012年就有國際標準，當時執政黨也說會按這標準進口，當時他仍反對，現在卻護航，於是有人要他道歉，有人要他下台。

陳佩琪指出，突然想到先生以前講過的一句話「 當家才知當家難」 ， 這個黨既然當家， 且感覺會千秋萬世、永遠執政，那麼就該想想要如何圓自己過去過說的話、做過的事？因為沒人想吃含有可能有副作用的食品添加物的食物，台灣現在也沒說飢荒到非進口這個不可，所以大家承認萊豬非醫學爭議，而是政治問題，既然是政治問題，這位民運人士和其服務的政黨想繼續執政，那就直接跟國人說換到什麼優惠的關貿協議不就好了。

陳佩琪提到，不是每戶人家都靠做生意維生，但出口優惠多， 進口東西便宜， 每個人都有好處，加上公司獲利多， 股票漲起來， 也是全民受惠， 所以現在既無法靠「要符合國際標準、要標示清楚」這兩理由來圓過去反對的理由，實際經貿上也沒換到什麼好處， 那就直接承認自己因生計或選票考量，不得不換了位置就換腦袋，就直接道歉，在台灣從政，有時不得不這樣，不思如此，難道要承認過去行為、主張其實是全無專業考量， 完全是用來抗爭當時的執政黨和媒體上帶風向用的？