開放萊劑美豬「換一個台灣國際地位」　楊志良批陳時中：笑死人

▲前衛生署長楊志良。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

財團法人台灣法學基金會今（10）日舉辦萊克多巴安昨非學術研討會，前衛生署長楊志良受邀出席，他在會前接受媒體訪問時強調，並非所有的食品風險都不能承擔，而是要看「可以換到什麼東西」，但自從宣布開放後，台美並未簽訂實質經貿合約，僅衛福部長陳時中在廣播上表示「可換一個台灣在國際上地位」，在他看來真的是「笑死人」。

楊志良說，2010年他就經歷過瘦肉精叩關風波，當時有1千噸美牛被驗出瘦肉精，在接獲通報後，他便告訴時任總統馬英九「應公布並退貨」，否則等同於失信於民，且如果不公佈，屆時也有可能被民間機構驗出，反而對信譽造成更不好的影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不料，結果一公佈，他就接到駐美代表與美國在台協會（AIT）關切，對方還帶著英文公文表示，我國有承諾進口瘦肉精美豬、美牛，但當他要求影印時，對方卻趕緊搶走。他也向對方動之以情，表示美國同為民主國家，應該更清楚，「沒有任何民主國家，可以要求另一個民主國不遵守自己訂下的瘦肉精規定。」最後也成將萊劑美牛退運。

▲迪化街商圈販售台灣豬肉攤商。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

楊志良說，萊克多巴胺開放與否，應遵從科學證據，但此次開放看法，政策法律都受政治指導。他感慨，「選舉是感性的，科學是理性的」，選票不代表是真理，否則人類就不會有這麼多悲劇。

他另提到，萊克多巴胺對於嬰幼兒、孕產婦、慢性病患與高齡者，一定具有高風險，但國人也不是所有風險都不能承擔，像是禁用殺蟲劑，可能會造成很多人餓死，因此容許在食品中有低劑量殘留，瘦肉精也可以比照辦理。

不過，楊志良強調，因開放瘦肉精美豬偏向政治考量，要國人承擔風險同時，也要就看「能換到什麼東西」，如果可以換到台美經貿，自己願意舉手吃，不過自從宣布開放以來，什麼實質合約都沒有，只有說可以提升國際地位，「我覺得這是笑話」。