馬自達轎車違停遭拖吊卻「脫鉤」　後保桿慘兮兮讓車主心碎

記者陳豐德／新北報導

新北市中和區的全洋民間拖吊場司機孔姓男子（33歲），11日上午9時許拖吊一輛違停的馬自達轎車，卻在返程經過南山、板南路口時不慎脫鉤，造成小客車後保險桿受損，整起意外被民眾目擊，拍下照片提醒車主領車時務必徹底檢查內外，以維護自身權利。

▲轎車被拖吊時卻不慎脫鉤，造成後保險桿毀損。（圖／翻攝自我是中和人）



熱心民眾將轎車拖鉤後掉落路面的照片拍下，並在臉書社團「我是中和人」上發文表示「給需要的馬自達車主，今早發生的慘案，在南山路279號，拖吊車脫鉤，取車時請詳細檢查內外....」

網友看到後也留言提醒「底盤受損外觀看不出來，直接進原廠，徹底檢查索賠」、「拖吊車上有照後面的行車記錄器，記得要求調出來看」；還有民眾指稱該拖吊場前科累累，「剛搬來中和時也目睹員山路積穗國小旁，他們先拉車往前幾公尺後才上溜冰鞋，這完全不合乎拖吊程序規定」。

警方調查，孔姓拖吊車司機在拖吊違停的馬自達小客車時，在返程路上不慎讓小客車脫鉤，造成小客車的後保險桿有有明顯受損的情況，由於車主尚未來領車，拖吊場已主動聯繫車主來查看車損，並詳談後續賠償問題。

▼拖吊車司機弄壞轎車後保險桿，將負責後續理賠。（圖／記者陳豐德翻攝）



►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

►亡命超車影片曝！情侶下觀音山彎道失控「車頂削一半」 女友爆頭慘死、男昏迷

►一條龍先生變電競國手！少年亂填證號玩《全民打棒球》 求「正名」助出戰韓國

►跑山遇頭獎「刮中超跑」！百萬雪佛蘭跑車左側全刮爛 騎士恐賠到脫褲