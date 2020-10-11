南韓青瓦台回應了！嚇傻後溫情喊話...呼籲北韓「遵守軍事協議」

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）在勞動黨慶75周年閱兵儀式公開新研發的洲際彈道飛彈（ICBM）、潛射彈道飛彈（SLBM）、超大型火箭砲等武器。對此，南韓青瓦台今（10）日上午10時30分緊急召開國安會議（NSC），精密剖析新武器所賦予的戰略意義，呼籲北韓務必遵守先前雙方簽署的各種協議。

▲南韓青瓦臺國家安保室長徐薰主持常任會議，討論如何應對北韓閱兵。（資料照／達志影像／美聯社）

根據韓媒《News1》，此次國家安全情報緊急會議的常任委員會議由青瓦台國家安保室長徐薰（서훈）。針對北韓最高領導人金正恩提議疫情過後修復兩韓關係，徐薰強調，已吩咐政府各部門共同應對。

徐薰表示，「為防止雙方間的武力衝突與戰爭，南北韓此前已簽署各種協議，請北韓務必遵守。目前我方仍持續針對北韓公開的新款武器進行細部事項分析，為有所防備，也應檢視我軍（南韓軍）的防禦能力。」

▲北韓昨公開新款SLBM「北極星4A」。（圖／達志影像）

另外，南韓國防部針對北韓公開的新型戰略武器，表達其擔憂的立場，呼籲北韓在緩解區域軍事緊張上應有所作為，並遵守《919平壤共同宣言》。

南韓國防部表示，「政府為推動韓半島（朝鮮半島）去核化與永久和平，在外交應對上付出相當多努力，軍方定會成為政府的強力後盾，在應對北韓任何可能的軍事威脅上，拉緊發條。」

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