偷吃學弟新婚護理師妻　人夫警「凌晨開房被抓包」下場出爐

▲護理師和丈夫的警察學長開房間。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

基隆市警察局一名已婚黃姓員警搞外遇，偷吃學弟新婚一年多的護理師妻子，雙雙被依妨害家庭罪起訴；但因大法官釋憲宣告通姦違憲，法官判該案免訴，兩人不用負刑事責任。至於民事部分，學長被學弟求償70萬元，法官判賠35萬元。

判決指出，學弟2018年與妻子結婚，育有一女。他控訴，黃員為有配偶之人，竟多次私下邀約妻子見面，並於2019年12月4日、5日出遊過夜；他同年12月27日凌晨0時10分許，發現兩人一同進入基隆某飯店，報警請兩人開門。

學弟說，妻子向他坦承，當天與學長發生一次性行為，顯已侵害他的配偶權及名譽權，因此向學長請求賠償非財產上損害70萬元。而黃員經合法通知未到庭，亦未提出書狀為任何聲明或陳述。

▼護理師承認當天和黃員發生關係。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

基隆地院法官認為，被告明知護理師為有配偶之人，卻與對方發生性行為，足以破壞原告夫妻間共同生活，動搖家庭生活的圓滿安全與幸福，自屬故意不法侵害原告之配偶權此一身分法益，且加害情節重大。

法官審酌被告對原告婚姻、生活影響程度，併參以原告與妻子已結婚1年多，育有1名未成年子女，及兩造為警察，判賠35萬元。全案可上訴。