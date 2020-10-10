14歲少女遭輾「上下身分離」慘死…駕駛緩刑卻酒駕！喊：要養父母

▲▼聯結車駕駛輾斃騎腳踏車的14歲少女，判決確定不到2月又被抓包酒駕。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者戴若涵／高雄報導

高雄市大社區三民路一處路口2018年間發生一起死亡車禍！一名14歲騎著單車的少女遭轉彎聯結車當場輾過，還拖行約2公尺，導致少女當場上下半身幾乎分離明顯死亡，事後聯結車駕駛與少女家屬成立調解，被依過失致死罪判刑10月，獲緩刑3年。孰料，事件才過去1年多，該名駕駛又被逮到酒駕，遭撤銷緩刑，他提抗告也遭駁回。

判決指出，周姓駕駛2018年7月30日晚間7時許，開著聯結車載貨結束準備回公司，行經三民路與三中路交叉路口時，打算右轉進三中路時，竟然沒有禮讓直行車就隨意右轉，當場與騎著腳踏車的14歲少女發生碰撞，車輪直接輾過倒地少女的腹部，導致少女當場死亡。

橋頭地方法院勘驗各項事證後，審酌周男主動向到場警員坦承自己就是肇事者，符合自首要件，但未與少女家屬達成和解，依業務過失致死罪判周男有期徒刑11個月；案經上訴高雄高分院，法院審酌，雙方已經達成調解，且少女家屬也願意給周男一個改過自新的機會，改判10月，並給予緩刑3年，2019年10月15日判決確定。

不料，周男2019年12月8日卻又酒駕上路，被警察抓包酒精濃度達每公升0.55毫克，遭判刑2月確定，法院同時也撤銷他的緩刑。雖然周男提出抗告稱自己家境清寒，身負一家老少養育重擔，老父年81歲，患有癌症及老人痴呆症，母親年事亦高達78歲行動不便，需依賴他扶養照顧，自己犯的與緩刑宣告的罪名也不同，又是2月的輕罪，請求法院撤銷裁定，但法官認為他欠缺法治觀念，將周男抗告駁回，且不得再抗告。

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