又有熱帶低壓！恐成第15號颱風「蓮花」　最新路徑曝光

▲熱帶低壓17W（左下）路徑持續往西移動。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

位於南海的熱帶擾動生成熱帶性低氣壓17W，即將成為第15號颱風「蓮花」，預計往西南朝越南移動，對台灣沒有影響。

中央氣象局表示，17W於今（10）日8時的中心位置在北緯 13.6 度，東經 114.3 度，以每小時19公里速度，向西北西進行。中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒 20 公尺。

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▲熱帶低壓17W成颱後對台沒有影響。（圖／氣象局）

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，位於南海的熱帶低壓17W，即將成為第15號「蓮花颱風」。預計往西朝越南移動，對台灣沒有影響。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，另外位於菲律賓東方有個小低壓系統，逐漸往西移動，是否進一步增強仍待觀察。這個低壓明天(11)通過呂宋島或巴士海峽，周一（12日）就會進入南海北部，然後繼續往中國海南島附近前進。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，低壓在台灣西南方活動期間（11到13日），水氣有機會飄到台灣上空，到時候高雄、屏東、恆春有下雨機會，如果低壓通過時更接近台灣，帶來的水氣就會更多，南部就可能會有雨勢。

▲蓮花颱風即將生成。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉絲團）