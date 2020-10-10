熱帶擾動逼台「大雨彈」再襲！降雨2周一張圖看熱區　日夜猛凍10°C

▲昌鴻已經減弱為輕度颱風，朝日本南方通過。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

第14號「昌鴻」已經減弱為輕度颱風，迴轉將從日本南方海面通過，中央氣象局指出，目前南海、菲律賓東方海面有低壓系統，雲系仍在組織發展中，預計未來第二周有熱帶擾動發展的可能，東半部降雨機率相對較高，尤其12至14日（下周一至三）受擾動通過影響，將帶來較多水氣。

氣象局預報，10日持續受東北風影響，桃園以北及東半部雲量多，有局部短暫雨，其他地區仍以多雲至多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；溫度方面，北台灣高溫約25到27度，花東高溫約28到30度，中南部高溫約32度左右，夜晚清晨各地都稍涼，低溫探21度，中南部地區日夜溫差大。

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▲擾動通過影響，下周北東轉雨有局部大雨發生機率 。（圖／NCDR）



至於昌鴻颱風，9日晚間8時已經減弱為輕度颱風，中心位於台北東北東方1410公里海面上，預計將持續朝東北方向前進，從日本南方海面通過。不過目前南海至菲律賓東方海面的大低壓帶，雲系正在組織發展中，預計周末至下周後有熱帶擾動發展機會，但因其發展位置仍有不確定性，氣象局會持續關注

氣象局表示，未來一周天氣以東北風影響為主，北台灣整天天氣稍涼，其他地區早晚也有涼意，其中12至14日南方擾動通過，台灣附近水氣增加，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，尤其東半部及恆春半島有局部大雨發生機率，其他地區多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

月長期天氣預報則顯示，依據系級模式預測，未來2周均有降雨訊號，強度相對較弱，尤其下周期中有出現較強降雨訊號，不過溫度、雨量指標各預報成員分散度大，預報不確定性較高。

天氣風險公司總經理彭啟明也分析，位於菲律賓群島附近的東風波動為台灣附近帶來水氣，東半部宜蘭、花蓮到恆春半島的降雨會變得明顯，西半部雲量則會稍增。不過時序已經進入秋天，這個系統發展的狀況還有待觀察。

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