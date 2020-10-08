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國慶3天連假全台天氣攻略來了　專家曝北、東部最佳出遊時間點

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記者賴文萱／台北報導

國慶連假即將展開！氣象達人彭啟明分析，桃園、新北、台北到基隆、宜蘭及花蓮，偶有地形上的短暫陣雨，仍維持東北風的天氣；新竹苗栗以南，則是相當晴朗穩定。不過，位於菲律賓東方海面仍有些東風波動造成的低壓擾動發展，如果在北部、東半部，盡量選擇周五、六兩天，周六晚上到周日一的水氣有機會略多一些，不排除有些雨勢。

▲▼國慶連假天氣。（圖／中央氣象局）

▲國慶連假天氣主要是東北風影響，但下周要關心南方的水氣，對東部的降雨。（圖／中央氣象局）

彭啟明說，明天開始的國慶連假大致上天氣都和這幾天類似，從桃園、新北、台北到基隆、宜蘭及花蓮，偶有地形上的短暫陣雨，仍維持東北風的天氣，涼涼的感覺，但新竹苗栗以南，則是相當的晴朗穩定，雖然北東天氣稍差一些，但也沒也到壞天氣的程度。

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目前中度颱風昌鴻在日本南方海面，在台灣東北東方約1100公里，過去都朝西北方向走，未來幾天將受到西風帶的牽引，逐漸北轉，然後往東北方向，沿著日本南方海面轉向，對台灣的天氣沒有直接影響，但如果有海上活動，北部及東北部沿海還是要留意偶有長浪發生。

台灣的天氣在這幾天都維持東北風，不過水氣不太多，桃園以北到東半部較陰沉，迎風面較容易偶雨，或是早晚時間偶飄雨。北部高溫才25-27度，中南部則可以超過30度，南北天氣有些差距。

而位於菲律賓東方海面上，仍有些東風波動造成的低壓擾動發展，由於環境上比較不像夏季的環境那麼有利於颱風的發展，目前低壓仍然較弱，這種較弱的系統在預測上的難度就較高，關鍵在周六晚上或周日一，出現很大的分岐。

▲▼「探索夢號」郵輪停泊花蓮港8小時，將造訪太魯閣、七星潭等名勝景點。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲如果在北部東半部，盡量選擇周五、六兩天，周六晚上到周日一的水氣有機會略多一些。（圖／記者王兆麟翻攝）

彭啟明說，有的預測顯示這時候轉為偏東風，東半部及北部會轉趨不穩定，水氣較多，這兩個差別就在於今明兩天的發展，有的預測這個系統發展不大起來，關鍵在於這種較弱的系統的臨界點是否發展起來。

彭啟明建議，如果在北部東半部，盡量選擇周五六兩天，周六晚上到周日一的水氣有機會略多一些，不排除有些雨勢。

未來一兩周大致都維持類似天氣，也還沒有顯著的熱帶系統颱風的發展，仍是大陸高壓東北風主導的型態，相對之下是較穩定的類型。

▲▼國慶連假交通聯合預報。（圖／交通部提供）

▲氣象局簡任技正伍婉華說明國慶連假天氣預報。（圖／交通部提供）

氣象局簡任技正伍婉華表示，3天國慶連假主要是東北風影響，北部、東半部雲量多，偶有飄雨，中南部相對晴朗穩定。降雨部分，桃園以北、東半部以及午後中南部山區有局部短暫陣雨，桃園以南、澎湖、金門以及馬祖穩定有陽光。

▲▼國慶連假天氣。（圖／中央氣象局）

▲國慶連假天氣預報。（圖／中央氣象局）

氣象局補充，國慶連假3天，周五、六水氣較少，降雨相當零星，不過收假日到下周，水氣有增多趨勢，迎風面降雨增多，其中，東半部下雨時間變長，下周二、三更容易有大雨，天氣會比這幾天還不穩定。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲3天國慶連假主要是東北風影響，北部、東半部雲量多，偶有飄雨，中南部相對晴朗穩定。（圖／中央氣象局）

溫度方面，伍婉華表示，今天清晨中部以北、東半部低溫僅18-20度，南部21度，未來幾天桃園以北、'東北部及馬祖，低溫仍估20-21度，其他地區23度。中南部日夜溫差大，白天高溫33度，要留意早晚天氣涼。

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