快訊／東北風狂吹！北北基大雨特報　防雷擊強陣風

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局發布大雨特報，氣象局表示，東北風影響，今(10)日基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率，外出請注意。

氣象局表示，今日持續受東北風影響，桃園以北及東半部雲量多，有局部短暫雨，其他地區仍以多雲至多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；溫度方面，北台灣高溫約25到27度，花東高溫約28到30度，中南部高溫約32度左右，至於夜晚清晨各地都稍涼，低溫仍在21到24度，中南部地區日夜溫差大，台灣南北溫差亦大，連假出遊及早出晚歸請留意溫差適時增減衣物。

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東北風偏強，台南以北、花東（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，近海風浪大，今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖也有長浪發生的機率，海邊活動、海上作業請注意安全。

另外，第14號颱風「昌鴻」昨晚已減弱為輕颱，今日上午8時的中心位置在大阪南方310公里之海面上，以每小時19轉14公里速度，向東北東轉東進行，將從日本南方海面通過。

▲今天北部地區有局部陣雨。（圖／記者李毓康攝）

▲▼受東北風影響，北台灣濕涼。（圖／氣象局）