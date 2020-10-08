二手市集挖寶趣　雲林縣10月17日統一發票傳愛做公益

▲雲林縣稅務局將於10月17日舉辦「發票做公益．二手市集挖寶趣」租稅宣導活動，邀請民眾帶統一發票前往即可參加挖寶與抽獎。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

為加強宣導地方稅各項重要法令與節稅措施，鼓勵民眾購物消費儲存雲端發票，雲林縣稅務局結合統一發票推行，將於10月17日(星期六)下午14時30分至18時在古坑綠色隧道公園中央大草皮舉辦「發票做公益．二手市集挖寶趣」租稅宣導活動，推出多重好康，邀請民眾共襄盛舉，一起捐贈發票做公益。

雲林縣稅務局說明，此次活動主要由雲林縣政府各局處同仁將家中已經用不到的二手物品捐出來，提供給民眾來挖寶，民眾只要憑發票兌換，就能將喜歡的二手物品帶回家再利用，最後該局將收集的發票捐贈給社福團體，等同大家一起合力做公益，可謂意義非凡。

雲林縣稅務局指出，活動現場備有多樣豐富的摸彩獎品，民眾只要捐贈109年9-10月份消費金額10元以上的紙本發票10張或雲端發票5張，就可兌換衛生紙1串及摸彩券1張參加摸彩活動，每人限兌換1份，數量有限換完為止。活動詳情可上雲林縣稅務局全球資訊網https://www.yltb.gov.tw或粉絲專頁參閱。

稅務局進一步表示，活動當天另邀請雲林縣社福團體設攤義賣，同時邀請廣受小朋友喜愛的MOMO家族熱情演出，還有家扶中心帶來的太鼓、非洲擊鼓及烏克麗麗等精彩的舞台節目，近距離無縫宣導，讓民眾更親近租稅，確保自身權益。

▲雲林縣稅務局將於10月17日舉辦「發票做公益．二手市集挖寶趣」租稅宣導活動，邀請民眾帶統一發票前往即可參加挖寶與抽獎。（圖／雲林縣稅務局提供）

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